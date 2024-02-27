Rafale версии F4.1 уже в строю: ВВС Франции показали новую модификацию истребителя (фото)

Модификация самолета F4.1, в том числе, включает доработку радара RBE2 с фазированной антенной решеткой, модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG.

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Во Франции в рамках подготовки 30-го истребительного авиакрыла воздушных сил страны совершил первый вылет истребитель Rafale модификации F4.1. Как сообщила 25 февраля пресс-служба Воздушно-космические силы Франции, самолет поднялся в воздух с авиабазы ​​Мон-де-Марсан, что стало важной вехой в усилении боевых возможностей Франции.

После года тщательных испытаний и тренировок, последовавших за поставкой во французский Центр воздушной войны, истребитель Rafale F4.1 достиг первоначальных эксплуатационных возможностей, позволяющих ему выполнять ключевые операции, такие как патрулирование воздушного пространства.

Модернизация F4.1 позволила внедрить в Rafale целый ряд современных функций, включая улучшенные спутниковые и внутриоперационные каналы связи, современный сервер связи и усовершенствованное программное обеспечение радиосвязи.

Новая версия включает доработку радара RBE2 с фазированной антенной решеткой (АФАР), модуля дальнего радиолокационного наведения TALIOS и разведывательного модуля Reco NG. Также заявлялось о модернизации комплекса связи, дисплеев на шлемах пилотов и оснащении самолета новым блоком управления двигателем. Кроме того, истребители Rafale F4 смогут нести новые ракеты и высокоточные бомбы до 1 тонны.

"Воздушно-космические силы Франции с нетерпением ожидают достижения полной боевой готовности самолета Rafale F4.1, что еще больше укрепит нашу приверженность поддержанию грозных и технологически передовых сил противовоздушной обороны", — подчеркнули французские военные.

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Напомним, компания Dassault Aviation заключила контракт с французским агентством оборонных закупок, в рамках которого ВВС Франции получат 42 истребителя Rafale. Сделка была совершена в тот момент, когда французские законодатели выразили обеспокоенность по поводу проекта по разработке авиационной системы будущего FCAS