Rafale версії F4.1 уже в строю: ВПС Франції показали нову модифікацію винищувача (фото)

Модифікація літака F4.1, зокрема, охоплює доопрацювання радара RBE2 з фазованою антенною решіткою, модуля дальнього радіолокаційного наведення TALIOS і розвідувального модуля Reco NG.

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У Франції в межах підготовки 30-го винищувального авіакрила повітряних сил країни здійснив перший виліт винищувач Rafale модифікації F4.1. Як повідомила 25 лютого пресслужба Повітряно-космічних сил Франції, літак здійнявся в повітря з авіабази Мон-де-Марсан, що стало важливою віхою в посиленні бойових можливостей Франції.

Після року ретельних випробувань і тренувань, що послідували за постачанням до французького Центру повітряної війни, винищувач Rafale F4.1 досяг початкових експлуатаційних можливостей, що дають йому змогу виконувати ключові операції, як-от патрулювання повітряного простору.

Модернізація F4.1 дала змогу впровадити в Rafale цілу низку сучасних функцій, включно з поліпшеними супутниковими та внутрішньоопераційними каналами зв'язку, сучасним сервером зв'язку і вдосконаленим програмним забезпеченням радіозв'язку.

Нова версія включає доопрацювання радара RBE2 з фазованою антенною решіткою (АФАР), модуля дальнього радіолокаційного наведення TALIOS і розвідувального модуля Reco NG. Також заявлялося про модернізацію комплексу зв'язку, дисплеїв на шоломах пілотів і оснащення літака новим блоком управління двигуном. Крім того, винищувачі Rafale F4 зможуть нести нові ракети й високоточні бомби до 1 тонни.

"Повітряно-космічні сили Франції з нетерпінням очікують досягнення повної бойової готовності літака Rafale F4.1, що ще більше зміцнить нашу прихильність підтримці грізних і технологічно передових сил протиповітряної оборони", — підкреслили французькі військові.

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Нагадаємо, компанія Dassault Aviation уклала контракт із французьким агентством оборонних закупівель, у межах якого ВПС Франції отримають 42 винищувачі Rafale. Угода була укладена в той момент, коли французькі законодавці висловили занепокоєння щодо проєкту з розробки авіаційної системи майбутнього FCAS.