"Не так много денег под подушкой": США могут отказаться от части учений с НАТО

Военные говорят, что им приходится переводить финансирование из своего бюджета, чтобы продолжать обучать бойцов ВСУ и помогать Израилю.

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Если законодатели не проголосуют за законопроект о дополнительных расходах, то армия США будет вынуждена сокращать совместные учения НАТО, чтобы продолжить учить украинских военных. Об этом сообщает Breaking Defense.

На Капитолийском холме до сих пор не приняли финансирование Украины на 2024 год, которое также включает помощь Израилю и Тайваню. Поэтому американские военные перенаправляют средства на обучение ВСУ из других программ. Так уже было перенаправлено 500 млн долларов из бюджета армии США в Европе и Африке USAREUR-AF.

"В конце весны или летом нам придется сделать несколько трудных выборов относительно других учений, например, в которых мы планировали участвовать", — заявила пресс-секретарь Кристин Вормут.

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Конкретные учения она не озвучила, но Штаты регулярно участвуют в учениях Griffin Shosck и Allied Spirit. Такие же сложности имеет Центральная армия США USARCENT, так как они пытаются покрыть расходы на дополнительное развертывание сил для Израиля на Ближнем Востоке.

"Последние пару лет наш бюджет остается неизменным, у нас немного денег под диванными подушками, и если мы не получим бюджет, то возможно, нам придется пойти на отмену некоторых вещей", — сказала Вормут.

Напомним, 27 февраля СМИ писали, что Конгресс США стал одной из главных трудностей для Украины.

26 февраля сообщалось, что Украине хватит боеприпасов до июня. Европа пытается решить кризис с боеприпасами.