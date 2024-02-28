"Не так багато грошей під подушкою": США можуть відмовитись від частини навчань з НАТО

Військові кажуть, що їм доводиться переводити фінансування зі свого бюджету, щоб продовжувати навчати бійців ЗСУ і допомагати Ізраїлю.

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Якщо законодавці не проголосують за законопроєкт про додаткові витрати, то армія США буде змушена скорочувати спільні навчання НАТО, щоб продовжити вчити українських військових. Про це повідомляє Breaking Defense.

На Капітолійському пагорбі досі не прийняли фінансування України на 2024 рік, яке також включає допомогу Ізраїлю і Тайвані. Відтак американські військові перенаправляють кошти на навчання ЗСУ з інших програм. Так вже було перенаправлено 500 млн доларів з бюджету армії США в Європі та Африці USAREUR-AF.

"Наприкінці весни чи влітку нам доведеться зробити кілька важких виборів щодо інших навчань, наприклад, у яких ми планували брати участь", — заявила речниця Крістін Вормут.

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Конкретні навчання вона не озвучила, але Штати регулярно беруть участь в навчаннях Griffin Shosck і Allied Spirit. Такі самі складнощі має Центральна армія США USARCENT, бо вони намагаються покрити витрати на додаткове розгортання сил для Ізраїля на Близькому Сході.

"Останні пару років наш бюджет залишається незмінним, у нас небагато грошей під диванними подушками, і якщо ми не отримаємо бюджет, то можливо, нам доведеться піти на скасування деяких речей", — сказала Вормут.

Нагадаємо, 27 лютого ЗМІ писали, що Конгрес США став однією з головних труднощів для України.

26 лютого повідомлялося, що Україні вистачить боєприпасів до червня. Європа намагається вирішити кризу з боєприпасами.