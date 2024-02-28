"Запил" и не пришел: украинец схватился за бутылку после того, как ему вручили повестку

Украинец прошел медосмотр и получил повестку, но в назначенный день в ТЦК не приехал. Позже выяснилось, что он находился в запое.

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В Украине осудили мужчину, который проигнорировал повестку, потому что ушел в запой. Об этом известно из приговора Пирятинского районного суда Полтавской области от 22 февраля.

Уроженец Харькова 17 июня 2023 года пришел в ТЦК по вызову — для выявления степени годности. Оттуда его направили на медосмотр, и 28 июля мужчина был признан ВВК годным к службе.

5 августа украинцу вручили повестку, которая обязывала явиться в пункт сбора 10 августа. Однако в назначенную дату отправить призывника в воинскую часть не удалось, ведь его так и не дождались. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде харьковчанин признал, что прошел медосмотр и проигнорировал врученную ему "боевую повестку". Он объяснил, что "запил", поэтому и не пришел во второй раз в ТЦК. Уклонист признал вину и попросил не сажать.

В приговоре указано, что неявка мужчины создает "негативное впечатление беспорядка и безнаказанности", а его раскаяние вызывает сомнения на фоне его бездействия после выхода из запоя. Украинца признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

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