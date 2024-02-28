"Путин не уважает никого": Зеленский заявил про планы РФ расширять агрессию (видео)

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, у России есть значительные инструменты для дестабилизации ситуации во многих странах.

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Действия российского президента Владимира Путина необходимо срочно остановить. В противном случае он продолжил атаковать и другие страны. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Республики Албания Эдди Рамой.

"Путин не уважает никого и не хочет позволять никому жить свободно. И именно в этом смысл его войны. Именно поэтому, если его не остановить сейчас, он будет расширять эту агрессию. Украина подчеркивает — мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и образ жизни наших народов", — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что Россия обладает значительными возможностями для нарушения стабильности в множестве стран. Ее методы могут варьироваться от прямой военной агрессии до гибридных атак, осуществляемых через специальные политические операции с целью разжигания конфликтов в других обществах. Среди таких методов могут быть использованы дезинформация, экономическое давление, распространение коррупции, а также использование энергетических ресурсов в качестве политического инструмента.

"Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь", — заявил президент.

Напомним, 30 января сообщалось, что Украину призвали ограничить наступление и обороняться, о чем заявил чешский президент Петр Павел. По его словам, у ВС РФ сейчас больше возможностей на фронте, нежели у ВСУ. Партнеры могут это исправить с помощью поставок ракет, артиллерии и истребителей F-16.

Уже 17 февраля президент Чехии заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины. Неизвестный источник может поставить для ВСУ 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и еще 300 000 122 миллиметра. Для этого нужна помощь партнеров. Позже появилась информация, что найденные Прагой боеприпасы может оплатить Канада.