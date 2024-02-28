Украина спасла подростка из Херсона, которого в РФ превратили в "звезду пропаганды" (видео)

Мальчик из Херсона высмеивал президента Владимира Путина, находясь на оккупированной Херсонщине. Когда оказался в Москве, начал восхвалять кремлевский режим.

Related video

Украинский юноша Денис Костев спасся из РФ, хотя перед этим уверял, что поддерживает действия россиян в Украине. Парень общался со спецслужбами Кремля, не верил в спасение, но сумел выехать к родным в Западную Европу. О деталях освобождения Дениса рассказали журналисты издания The Wall Street Journal.

В статье говорится о судьбе Дениса Костева и о том, как менялось его поведение под влиянием российской пропаганды и в российском окружении. На момент начала вторжения он находился в детдоме, поскольку родители лишены родительских прав. На момент спасения парню исполнилось 18 лет: стал совершеннолетним и получил повестку в российскую армию.

Во время оккупации подросток снимал ролики Tiktok, в которых высмеивал оккупантов и президента Владимира Путина. Об этом же он открыто говорил иностранным журналистам Scripps News, которым удалось взять у него интервью.

Позже Дениса вывезли на территорию Крыма — в так называемый "детский лагерь отдыха". Здесь с ним и с другими украинскими детьми встретились представители российской власти, которые спросили у них, где бы им хотелось жить и чем заниматься. После этого парень оказался в Москве, а в сети появились видео, в которых он прославляет Путина. Его выступления начали тиражировать на российских порталах: он стал "лицом российской пропаганды", — отметили журналисты.

"Победа будет за нами!", — заявлял на камеру Максим.

Денис Костев — апрель 2022 года Фото: Скриншот Денис Костев — после пребывания в Крыму Фото: Скриншот

Однако есть свидетельства людей, с которыми Денис некоторое время переписывался. В некоторых сообщениях он рассказывал, что его завербовали российские спецслужбы. После психологического давления парня заставляли читать тексты в поддержку РФ. Он страдал из-за этого, поскольку продолжал быть сторонником Украины.

Важно

РФ вывезла 19 тысяч украинских детей и продолжает ежедневно депортировать новые группы, — Лубинец

Родственники Дениса, выехавшие за границу, пока он находился в херсонском детдоме, решили его спасти. Для этого подруга семьи Ольга Гуруля и Светлана Панченко, бабушка, обратились в организацию Save Ukraine. Save Ukraine устроила выезд: маршрут пролегал через Беларусь, побег состоялся в декабре 2023 года. Однако с семьей парень не встретился: его высадили из поезда немецкие пограничники.

Денис Костев — маршрут выезда из РФ Фото: The Wall Street Journal

На сегодня Костев находится в Варшаве, рассказывается в статье. Члены семьи, которые с ним общаются, удивляются его пророссийским заявлениям. В частности, рассказывает об "инсценировке в Буче" и о Мариуполе, который "бомбили украинцы". Собеседники теряются, что бы это могло означать: или на него действительно подействовала российская пропаганда, или он не может прийти в себя, или будет действовать в Европе в пользу ФСБ.

"Я потерянная душа", — привели журналисты слова Дениса Костева.

Преступления РФ — похищение детей

Отметим, ранее Фокус писал, что российские власти похитили с территории Украины около 20 тыс. детей — об этом заявили представители правительства. В связи с этим президента РФ Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову ждет арест, если они окажутся в некоторых западных странах. Международный уголовный суд открыл против них производство, обвиняя в причастности к похищению украинцев.

Напоминаем, в СМИ рассказывали историю Богдана Ермохина, которого также вывезли в РФ во время оккупации Херсонщины. Осенью 2023 года за несколько дней до достижения совершеннолетия он добрался в Украину.