Требования времени: в Полтаве детей будут учить управлять беспилотниками (фото)

В Полтавском ТЦК заявили, что уже были проведены курсы повышения квалификации для преподавателей предмета Защита Украины. Так, военные показали, как обращаться с дронами.

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В школах будут учить детей управлять беспилотниками. Новые направления обучения уже начали внедряться на практике. Об этом рассказали в Полтавском областном ТЦК и СП.

Сообщается, что учить детей защищать свою страну нужно в соответствии с требованиями времени.

"Очевидно, именно с такой целью в программу дисциплины Защита Украины на 2023-2024 учебный год были внесены важные изменения – отныне на уроках ученики будут учиться тактической медицине, минной безопасности, ориентироваться на местности и руководить БПЛА", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в полтавской Академии непрерывного образования им. М. В. Остроградского были проведены курсы повышения квалификации для преподавателей предмета Защита Украины. Так, военные показали, как обращаться с беспилотниками. В будущей планируются курсы по направлению тактической медицины.

"Попутно с преподавателями обсудили вопросы улучшения учебно-материальной базы, ведь дроны для обучения еще нужно закупить. Также обсудили планирование и проведение 3-дневного учебного собрания, которое является обязательным при преподавании предмета Защита Украины", — отметили военные.

Также Полтавский областной ТЦК и СП заявил, что заинтересован в качественном получении детьми первичных военных навыков и приобщается к данному процессу всеми доступными возможностями.

Опубликованы фото занятий с преподавателями.

Курсы по управлению БПЛА с преподавателями Фото: Facebook | Полтавский областной ТЦК и СП

Курсы по управлению БПЛА с преподавателями Фото: Facebook | Полтавский областной ТЦК и СП

Курсы по управлению БПЛА с преподавателями Фото: Facebook | Полтавский областной ТЦК и СП

Напомним, что в октябре 2023 года Минобразования утвердило нововведение, в соответствии с которым школьников на уроках будут учить управлять БпЛА. Более того, уроки не будут ограничиваться военным использованием беспилотников. Студенты смогут получить базовые знания о беспилотниках и смогут продолжить образование или получить профессиональные возможности в области управления, производства, проектирования или модернизации БпЛА.