Вимоги часу: в Полтаві дітей навчатимуть керувати безпілотниками (фото)

У Полтавському ТЦК заявили, що вже було проведено курси підвищення кваліфікації для викладачів предмета Захист України. Військові показали, як поводитися з дронами.

Related video

У школах навчатимуть дітей керувати безпілотниками. Нові напрямки навчання вже почали впроваджуватися на практиці. Про це розповіли в Полтавському обласному ТЦК і СП.

Повідомляється, що вчити дітей захищати свою країну потрібно відповідно до вимог часу.

"Вочевидь, саме з такою метою до програми дисципліни Захист України на 2023-2024 навчальний рік було внесено важливі зміни — відтепер на уроках учні вчитимуться тактичної медицини, мінної безпеки, орієнтуватимуться на місцевості й керуватимуть БПЛА", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в полтавській Академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського було проведено курси підвищення кваліфікації для викладачів предмета Захист України. Військові показали, як поводитися з безпілотниками. У майбутньому плануються курси за напрямом тактичної медицини.

"Принагідно з викладачами обговорили питання покращення навчально-матеріальної бази, адже дрони для навчання ще потрібно закупити. Також обговорили планування та проведення 3-денних навчальних зборів, які є обов'язковими під час викладання предмета Захист України", — зазначили військові.

Також Полтавський обласний ТЦК і СП заявив, що зацікавлений у якісному здобутті дітьми первинних військових навичок і долучається до цього процесу всіма доступними можливостями.

Опубліковано фото занять із викладачами.

Курси з управління БПЛА з викладачами Фото: Facebook | Полтавський обласний ТЦК та СП

Курси з управління БПЛА з викладачами Фото: Facebook | Полтавський обласний ТЦК та СП

Курси з управління БПЛА з викладачами Фото: Facebook | Полтавський обласний ТЦК та СП

Нагадаємо, що в жовтні 2023 року Міносвіти затвердило нововведення, відповідно до якого школярів на уроках навчатимуть керувати БпЛА. Ба більше, уроки не обмежуватимуться військовим використанням безпілотників. Студенти зможуть отримати базові знання про безпілотники та зможуть продовжити освіту або здобути професійні можливості в галузі управління, виробництва, проєктування або модернізації БпЛА.