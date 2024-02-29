Турция и Китай создают свои переговорные платформы по Украине: в ISW указали на опасность

По мнению американских аналитиков, Кремль может использовать турецкие и китайские переговорные платформы для своей пропаганды. В ISW уверены, что Москва не заинтересована в добросовестном диалоге с Украиной.

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Турция и Китай, вероятно, разрабатывают собственные переговорные платформы для урегулирования ситуации в Украине, которые могут быть использованы Российской Федерацией для трансляции своих нарративов. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 28 февраля.

Аналитики указали на то, что, начиная со 2 марта спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Сю посетит страны ЕС, Украину и РФ, чтобы провести раунд челночной дипломатии относительно политического решения российско-украинской войны.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 февраля заявил, что Анкара готова предоставить России и Украине еще одну площадку для мирных переговоров.

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"Кремль, вероятно, воспользуется этими предложенными площадками, чтобы продолжить нарратив о том, что Украина является стороной, отказывающейся от переговоров", — считают аналитики.

Как отмечают в ISW, ранее Москва воспользовалась нечеткими определениями в политическом мирном плане Китая для Украины, чтобы заявить, что Пекин поддерживает военные действия России.

В ISW подчеркнули, что придерживаются позиции, согласно которой Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересован в прекращении войны на каких-либо условиях, кроме тех, которые выдвигает российская сторона.

Напомним, 28 февраля начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что главное условие для переговоров — освобождение всех территорий, оккупированных Россией. По его словам, при других обстоятельствах "утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью".

Ранее, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в рамках Форума "Україна. Рік 2024", что инициатива относительно переговоров, касающихся завершения войны, может исходить только от Киева.