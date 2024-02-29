Новая самоубийственная тактика: CNN о наступлении ВС РФ на Работино (фото)

ВС РФ начали бросать в бой квадроциклы. Украинские военные говорят, что их труднее поражать из-за маневренности, но FPV-дроны справляются с угрозой.

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Российские войска пытаются наступать на Работино, которое украинские военные освободили во время наступательной операции в 2023 году. ВС РФ начали использовать квадроциклы в начале наступления. Об этом сообщает CNN.

Украинские защитники, которые стоят в обороне на Работинском направлении показывают новые наступления ВС РФ. Журналисты называют новую тактику самоубийственной, потому что российское командование продолжает не бояться жертвовать личным составом в преследовании непонятной цели. Силы обороны уже отбили ряд атак, когда сначала ВС РФ бросают в бой бойцов на квадроциклах. ВСУ их уничтожают беспилотниками.

Боец с позывным "Кокос" говорит, что квадроциклы более маневренные, чем гусеничная техника, поэтому артиллерии трудно поразить таки цели. Поэтому выходом становятся дроны-камикадзе. В целом ситуация в Работино сложная, потому что ВС РФ продолжают атаковать.

"Они обычно продвигаются с двумя-тремя машинами — иногда до 15", — говорит "Энти" из 65-й механизированной бригады.

В поддержку бронетехники идет пехота. По словам военного, так происходит постоянно без привязки ко времени суток. Также на фронте ощущается дефицит боеприпасов. Это влияет на то, сколько снарядов защитники могут потратить на российскую цель. Командир "Энти" Антон добавил, что если во время наступления они делали 80 выстрелов в день, то сейчас их около 10 в сутки.

"Самая большая проблема — нехватка боеприпасов. Ждем, очень ждем. Нам срочно нужно. Больше боеприпасов означает спасение большего количества жизней наших солдат и гражданских", — пояснил Антон.

"Кокос" показывает 3D-принтер, который печатает FPV-дроны Фото: CNN

При этом украинские военные организовали производство FPV-дронов. По словам "Кокоса", за день они могут изготовить до 10 дронов.

Напомним, 24 февраля СМИ писали, как 4 украинских военных уничтожили 2 отделения оккупантов в Работино.

21 февраля британская разведка сообщала, что ВС РФ восстановились и хотят отбить Работино.