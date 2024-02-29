Нова самогубна тактика: CNN про наступ ЗС РФ на Роботине (фото)

ЗС РФ почали кидати в бій квадроцикли. Українські військові кажуть, що їх важче уражати через маневреність, але FPV-дрони справляються із загрозою.

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Російські війська намагаються наступати на Роботине, яке українські військові звільнили під час наступальної операції у 2023 році. ЗС РФ почали використовувати квадроцикли на початку наступу. Про це повідомляє CNN.

Українські захисники, які стоять в обороні на Роботинському напрямку показують нові наступи ЗС РФ. Журналісти називають нову тактику самогубною, бо російське командування продовжує не боятись жертвувати особовим складом у переслідуванні незрозумілої мети.Сили оборони вже відбили низку атак, коли спочатку ЗС РФ кидають в бій бійців на квадроциклах. ЗСУ їх знищують безпілотниками.

Боєць на позивний "Кокос" каже, що квадроцикли маневреніші, ніж гусенична техніка, тому артилерії важко уразити таки цілі. Відтак виходом стають дрони-камікадзе. Загалом ситуація в Роботино складна, бо ЗС РФ продовжують атакувати.

"Вони зазвичай просуваються з двома-трьома машинами — іноді до 15", — каже "Енті" з 65-ї механізованої бригади.

На підтримку бронетехніки йду піхота. За словами військового, так відбувається постійно без привʼязки до часу доби. Також на фронті відчувається дефіцит боєприпасів. Це впливає на те, скільки снарядів захисники можуть витратити на російську ціль. Командир "Енті" Антон додав, що якщо під час наступу вони робили 80 пострілів на день, то зараз їх близько 10 на добу.

"Найбільша проблема – нестача боєприпасів. Чекаємо, дуже чекаємо. Нам терміново потрібно. Більше боєприпасів означає врятування більшої кількості життів наших солдатів і цивільних", — пояснив Антон.

"Кокос" показує 3D-принтер, який друкує FPV-дрони Фото: CNN

При цьому українські військові організували виробництво FPV-дронів. За словами "Кокоса", за день вони можуть виготовити до 10 дронів.

Нагадаємо, 24 лютого ЗМІ писали, як 4 українських військових знищили 2 відділення окупантів в Роботиному.

21 лютого британська розвідка повідомляла, що ЗС РФ відновились й хочуть відбити Роботине.