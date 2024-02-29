"Отряд 2245": экс-глава ГУР рассказал о работе секретных украинских подразделений

По словам генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, украинской стороне благодаря эффективным операциям удавалось перехватывать российские дроны и современные технологии противника. Это не только расширяло возможности, но и увеличивало доверие партнеров.

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Украина могла иметь в распоряжении секретные подразделения, которые также активно боролись с российской агрессией еще до полномасштабного вторжения. В состав одного из них входил нынешний лидер разведки Кирилл Буданов. Экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Украины и бывший начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ), генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал подробнее об этих формированиях.

По его словам, одно из украинских подразделений, которое упоминается в материале The New York Times, имело название "Отряд 2245". Одним из его офицеров мог быть Кирилл Буданов, а создали его для боевого обеспечения разведывательных операций на оккупированных территориях востока Украины и в Крыму.

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"Очень часто нам удавалось перехватывать российские дроны, получать новейшие образцы шифровальной техники и связи, которыми мы с удовольствием имели возможность делиться с нашими партнерами из западных стран. Благодаря этому мы получали дополнительные возможности и доверие. Наши совместные технические возможности распространяли и создавали новые возможности для радиотехнической разведки в будущем", — рассказывает Валерий Кондратюк.

Еще одно подразделение из молодых офицеров, которые родились уже после того, как Украина стала независимым государством. Их называли пятым управлением СБУ.

Пятое управление создавалось как управление активных мероприятий, которые проводили специальные операции на захваченных землях. Украинских сил и средств тогда там было достаточно мало.

"Те люди, которые тогда вышли из оккупированных территорий наших управлений, из Луганска и Донецка, они были в большинстве деморализованы. Большое количество их семей остались на оккупированных территориях, и требовать от них эффективного противодействия было трудно. Поэтому туда были направлены не только специальные группы, но и создано такое управление", — заявил Валерий Кондратюк.

Набирали людей тогда среди курсантов Национальной академии СБУ, продолжает бывший глава разведки. Он лично посетил учебное заведение и спросил, у кого есть желание уже сейчас закончить обучение и начать защищать свою страну. Таких людей оказалось очень много и они помогали избежать проникновения спецслужб РФ в Украину.

Тогда они все получили звания младших лейтенантов, а уже сегодня многие из них подполковники, майоры и полковники.

"Представьте себе, какой путь они сделали. Они стали основой того управления, в подготовке которого нам помогали западные партнеры, ставшего одним из самых боевых подразделений СБУ", — подытожил Валерий Кондратюк.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что в СБУ назвали главные успехи за время войны. Спецслужба под руководством Василия Малюка провела уникальные операции не только на линии фронта, но и в море, в воздухе и в тылу России. Результатом атак стало изменение расстановки сил в Черном море в пользу Украины и сильное падение экспорта российской нефти.