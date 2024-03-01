Без шансов на диалог: как Россия угрожала сбить в Черном море E-3 Sentry ВВС Франции

Самолет AWACS французских ВВС осуществлял миссию в рамках НАТО с целью наблюдения за российскими силами на востоке Украины и в Крыму.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню признал, что в ноябре 2023 года над Черным морем россияне угрожали сбить в небе над Черным морем один из четырех самолетов E-3 Sentry французских ВВС, который на тот момент выполнял разведывательную миссию. Подобный инцидент означает, что Париж не намерен возвращаться к диалогу с Москвой, а сотрудничество с Киевом стало приоритетным. Об этом 1 марта сообщили обозреватели Defence 24.

По словам Лекорню, во время полета французского самолета раннего предупреждения (AWACS) E-3 Sentry в международной зоне над Черным морем российские авиадиспетчеры пригрозили сбить самолет. Французский пилот немедленно развернулся и покинул зону полета.

"Важно отметить, что миссия осуществлялась в рамках НАТО с целью разведки российских сил на востоке Украины и в Крыму", — пишут журналисты.

В связи с этим пресс-секретарь французского Генштаба Пьер Годильер предположил, что инцидент произошел в ходе развития франко-армянского сотрудничества. Таким образом, это могла быть символическая реакция России на многочисленные инициативы Франции, направленные на укрепление ее присутствия на Кавказе и развитие двусторонних отношений с Арменией.

Авторы публикации отметили, что инцидент в Черном море не является единичным случаем. Аналогичная ситуация сложилась 29 сентября 2022, когда российский истребитель выпустил ракету в сторону британского Boeing RC-135, выполнявшего задачи по наблюдению. Тогда шли разговоры о том, что пуск ракеты в сторону британского самолета был непреднамеренным, а тогдашний глава Минобороны страны Бен Уоллес заявил, что Лондон принимает версию российской стороны о технических неисправностях.

Кроме того, в марте 2023 года российский истребитель сбросил топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper, который патрулировал бассейн Черного моря. В результате чего американская БПЛА потерял управление и упал на поверхность воды.

"Россия пытается продемонстрировать, что она может предпринять наступательные действия против стран НАТО. В то же время она осознает, что поддержка Украины растет, и поэтому пытается нейтрализовать угрозу от миссий наблюдения", — подчеркнули обозреватели.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что в НАТО допускают возможность отправки своих войск в Украину.

Комментируя слова французского лидера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что если военные Альянса появятся на территории Украины, то прямой вооруженный конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО станет неизбежным.

Западные СМИ также отреагировали на заявление Макрона. Издание Politico пишет, что слова лидера Франции о том, что НАТО, возможно, придется прислать солдат в Украину, "достигли совершенно противоположного" результата и были восприняты с критикой.