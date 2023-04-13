Утечка из Пентагона: Су-27 РФ пытался сбить британский самолет-разведчик над Черным морем, — СМИ

На борту Boeing RC-135 в момент, когда российский истребитель выпустил ракету, могли находиться порядка 30 человек, которые прослушивали радиокоммуникаци противника. Инцидент, вероятно, произошел из-за недопонимания между пилотом Су-27 и оператором наземного радара.

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В сентябре прошлого года в воздушном пространстве над Черным морем российский истребитель выпустил ракету в сторону британского разведывательного самолета. Случившееся могло быть расценено как акт военной агрессии. Об этом сообщается в обнародованных секретных документах Минобороны США, передает The Independent.

Сообщается, что этот случай произошел из-за недопонимания между пилотом российского Су-27 и оператором наземного радара.

Пилот одного из двух российских истребителей Су-27 выстрелил в британский самолет, но что-то не сработало и направить снаряд в сторону британского пилотируемого самолета Boeing RC-135 Rivet Joint не удалось, согласно опубликованному отчету. Представители Минобороны США, на которых ссылаются журналисты, сообщили, что российский пилот решил, что получил разрешение на то, чтобы открыть огонь.

На борту RC-135 Rivet Joint может находиться порядка до 30 человек. Британский самолет прослушивал переговоры между оператором наземного радара и пилотами истребителей.

Один из официальных представителей британского Минобороны назвал этот случай "очень, очень страшным".

Глава ведомства Бен Уоллес сообщил во время выступления в нижней палате парламента о том, что российский самолет выпустил ракету вблизи с самолетом Королевских ВВС над Черным морем. По его словам, самолет-разведчик едва не был сбит в международном воздушном пространстве над Черным морем 29 сентября.

По словам Уоллеса в беседе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу последний сослался на "техническую неполадку Су-27".

Уоллес также отметил, что значительная часть опубликованных материалов Пентагона не соответствует действительности, искажена и поэтому следует задуматься над источником и целями тех, кто опубликовало утекшие данные.

Выяснилось, что страница, на которой были размещены разведданные, носила название "Медведь против свиней". Пользователь с ником OG делился секретной информацией, которую якобы принес "с работы на военной базе".

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал случай с недавней утечкой разведданных словами о том, что он не удивится, если окажется, что документов Пентагона организовал Байден.