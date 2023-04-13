Витік із Пентагону: Су-27 РФ намагався збити британський літак-розвідник над Чорним морем, — ЗМІ

На борту Boeing RC-135 у момент, коли російський винищувач випустив ракету, могли перебувати близько 30 людей, які прослуховували радіокомунікацій противника. Інцидент, ймовірно, стався через непорозуміння між пілотом Су-27 та оператором наземного радара.

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У вересні минулого року у повітряному просторі над Чорним морем російський винищувач випустив ракету у бік британського розвідувального літака. Те, що трапилося, могло бути розцінено як акт військової агресії. Про це йде мова в оприлюднених секретних документах Міноборони США, повідомляє The Independent.

Повідомляється, що цей випадок стався через непорозуміння між пілотом російського Су-27 та оператором наземного радара.

Пілот одного з двох російських винищувачів Су-27 вистрілив у британський літак, але щось не спрацювало і направити снаряд у бік британського пілотованого літака Boeing RC-135 Rivet Joint не вдалося, згідно з опублікованим звітом. Представники Міноборони США, на яких посилаються журналісти, повідомили, що російський пілот вирішив, що отримав дозвіл відкрити вогонь.

На борту RC-135 Rivet Joint може бути близько 30 осіб. Британський літак прослуховував переговори між оператором наземного радара та пілотами винищувачів.

Один із офіційних представників британського Міноборони назвав цей випадок "дуже, дуже страшним".

Глава відомства Бен Воллес повідомив під час виступу в нижній палаті парламенту про те, що російський літак випустив ракету поблизу літака Королівських ВПС над Чорним морем. За його словами, Rivet Joint був мало не збитий у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 29 вересня.

За словами Уоллеса, у розмові з головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу останній послався на "технічну неполадку Су-27".

Уоллес також зазначив, що значна частина опублікованих матеріалів Пентагону не відповідає дійсності, спотворена і тому слід замислитися над джерелом та цілями тих, хто опублікував дані, що втекли.

З'ясувалося, що сторінка, на якій були розміщені розвіддані, мала назву "Ведмідь проти свиней". Користувач із ніком OG ділився секретною інформацією, яку нібито приніс "з роботи на військовій базі".

Екс-президент США Дональд Трамп прокоментував випадок з недавнім витоком розвідданих словами про те, що він не здивується, якщо виявиться, що це організував Байден.