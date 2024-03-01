"Очень странные" маневры российских кораблей в Черном море вызывают вопросы, — СМИ (карты)

По словам OSINT-исследователей, судна были вынуждены двигаться вдоль турецкой границы. По сути, скрываться в турецких территориальных водах. Они не шли по кратчайшему маршруту, которым обычно следуют.

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Российские корабли, судя по всему, стали действовать осмотрительнее в Черном море. В одном из недавних "интересных инцидентов" группа российских судов приблизилась к проливу Босфор, а затем неожиданно развернулась вместо того, чтобы направиться в оккупированный Крым. Об этом сообщает Newsweek.

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Авторы публикации приводят слова представителя украинских ВМС Дмитрия Плетенчука о том, что подобное у берегов Босфора происходит примерно раз в месяц.

Пока неясно, по каким соображениям корабли разворачиваются, но Плетенчук допустил, что их командиров могут предупреждать об "угрозе".

По его словам, суда были вынуждены двигаться вдоль турецкой границы, по сути, скрываться в турецких территориальных водах. Они не шли по кратчайшему маршруту, которым обычно следуют.

Хотя Плетенчук не назвал конкретные корабли, о которых идет речь. Но OSINT-исследователи недавно заметили ряд подобных происшествий в Черном море с участием российского флота, в т.ч. находящихся под американскими санкциями.

Российские корабли в турецких водах

"Очень-очень странно", — отметил исследователь кораблей у берегов Босфора Йорук Ишик. Гражданское судно Sparta IV, находящееся под санкциями Министерства финансов США, направляется к южной оконечности Босфора, собирается плыть дальше, но движение останавливается из-за тумана. Sparta IV разворачивается и идет к Эгейскому морю.

Маршрут корабля Спарта IV в Черном море

Он также отметил, что так же вел себя и российского танкер "Яз".

Маршрут нефтяного танкера "Яз" в Черном море

"Российский танкер "Яз", который обычно перевозит российским ВВС в Сирии авиационное топливо из оккупированного нефтяного терминала в Феодосии, также делает загадочный разворот после прибытия к Босфору. Ложные гражданские суда не осмеливаются заходить в Черное море?" — задался вопросом исследователь.

Недавние оценки Великобритании, показывают, что тактика российских войск против креативного подхода Сил обороны в Черном море мало эффективна.

Россия по-прежнему может наносить удары по Украине из восточной части Черного моря, но все очевиднее, что оборонительная позиция РФ, направленная на то, чтобы уменьшить эффект нестандартного подхода Украины, не работает должным образом, отмечало министерство обороны Великобритании в февральском отчете.

Напомним, что война могла закончиться для Украины в 2022 году на фатальных уступках.

Также сообщалось, что Украина беспокоится о потерях территорий летом 2024. Многое зависит от того, как российское руководство оценит оборонительные позиции Украины дальше Авдеевки.