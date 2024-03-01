"Дуже дивні" маневри російських кораблів у Чорному морі викликають питання, — ЗМІ (карти)

За словами OSINT-дослідників, судна були змушені рухатися вздовж турецького кордону. По суті, ховатися в турецьких територіальних водах. Вони не йшли найкоротшим маршрутом, яким зазвичай слідують.

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Російські кораблі, судячи з усього, стали діяти обачніше в Чорному морі. В одному з недавніх "цікавих інцидентів" група російських суден наблизилася до протоки Босфор, а потім несподівано розвернулася замість того, щоб попрямувати в окупований Крим. Про це повідомляє Newsweek.

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Автори публікації наводять слова представника українських ВМС Дмитра Плетенчука про те, що подібне біля берегів Босфору відбувається приблизно раз на місяць.

Поки незрозуміло, з яких міркувань кораблі розвертаються, але Плетенчук припустив, що їхніх командирів можуть попереджати про "загрозу".

За його словами, судна були змушені рухатися вздовж турецького кордону, по суті, ховатися в турецьких територіальних водах. Вони не йшли за найкоротшим маршрутом, яким зазвичай слідують.

Хоча Плетенчук не назвав конкретні кораблі, про які йдеться. Але OSINT-дослідники нещодавно помітили низку подібних подій у Чорному морі за участю російського флоту, у т.ч. тих, що перебувають під американськими санкціями.

Російські кораблі в турецьких водах

"Дуже-дуже дивно", — зазначив дослідник кораблів біля берегів Босфору Йорук Ішик. Цивільне судно Sparta IV, що перебуває під санкціями Міністерства фінансів США, прямує до південного краю Босфору, збирається плисти далі, але рух зупиняється через туман. Sparta IV розвертається і йде до Егейського моря.

Маршрут корабля Спарта IV у Чорному морі

Він також зазначив, що так само поводився і російський танкер "Яз".

Маршрут нафтового танкера "Яз" у Чорному морі

"Російський танкер "Яз", який зазвичай перевозить російським ВПС у Сирії авіаційне паливо з окупованого нафтового термінала у Феодосії, також робить загадковий розворот після прибуття до Босфору. Так звані цивільні судна не наважуються заходити в Чорне море?" — замислився дослідник.

Нещодавні оцінки Великої Британії показують, що тактика російських військ проти креативного підходу Сил оборони в Чорному морі мало ефективна.

Росія, як і раніше, може завдавати ударів по Україні зі східної частини Чорного моря, але дедалі очевидніше, що оборонна позиція РФ, спрямована на те, щоб зменшити ефект нестандартного підходу України, не працює належним чином, зазначало міністерство оборони Великої Британії в лютневому звіті.

Нагадаємо, що війна могла закінчитися для України 2022 року на фатальних поступках.

Також повідомлялося, що Україна турбується про втрати територій влітку 2024 року. Багато що залежить від того, як російське керівництво оцінить оборонні позиції України далі Авдіївки.