За словами журналістів, в Україні адмірала Тоні Радакіна люблять за "мудре стратегічне мислення". Ба більше, він нібито допомагав Києву в складанні бойових планів.

Related video

Глава Генштабу Великої Британії, адмірал Ентоні Радакін допоміг Україні знищити російські кораблі та відкрити Чорне море для торгівлі. Про це написало видання The Times.

За словами журналістів, 58-річний адмірал Радакін мав піти у відставку в листопаді цього року, пропрацювавши три роки на посаді начальника штабу оборони. Однак прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив його залишитися на цій посаді до осені 2025 року.

Видання пише, що Радакін нібито проводив таємну "човникову дипломатію" між Україною і США. Він зустрічався з українськими військовими на тлі занепокоєння Білого дому з приводу того, що США виявилися "надто тісно" залучені у війну. Вважається, що Радакін зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни в Україні, а також пов'язати їх зі стратегічною картиною і необхідністю узгодити військову відповідь із ширшими економічними та дипломатичними зусиллями.

У матеріалі йдеться про те, що Радакін нібито навіть зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у Києві, щоб обговорити стратегію України у війні і як Захід може їй допомогти. В Україні Радакіна люблять за "мудре стратегічне мислення". Ба більше, він нібито допомагав Києву в складанні бойових планів.

Як пишуть журналісти, Радакін допоміг Силам оборони України реалізувати стратегію зі знищення російських кораблів і відкриття Чорного моря. Так, зараз морська торгівля України потроху повертається на довоєнний рівень.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія дозволяє Україні бити своєю зброєю по території РФ. В оборонному комітеті парламенту Фінляндії заявили, що обмеження на застосування зброї не встановлено. У НАТО підтвердили, що не виступають проти ураження військових цілей на території РФ.

Також 19 лютого ЗМІ писали, що британський дрон Banshee знайшли біля окупованого Новоазовська. Велика Британія пообіцяла передати безпілотники Україні ще в травні 2023 року, але офіційної заяви про отримання ще не було.