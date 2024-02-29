Глава Генштаба Великобритании тайно помог Украине уничтожить корабли РФ, — СМИ

По словам журналистов, в Украине адмирала Тони Радакина любят за "мудрое стратегическое мышление". Более того, он якобы помогал Киеву в составлении боевых планов.

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Глава Генштаба Великобритании, адмирал Энтони Радакин помог Украине уничтожить российские корабли и открыть Черное море для торговли. Об этом написало издание The Times.

По словам журналистов, 58-летний адмирал Радакин должен был уйти в отставку в ноябре этого года, проработав три года на посту начальника штаба обороны. Однако премьер-министр Риши Сунак попросил его остаться на этом посту до осени 2025 года.

Издание пишет, что Радакин якобы проводил тайную "челночную дипломатию" между Украиной и США. Он встречался с украинскими военными на фоне беспокойства Белого дома по поводу того, что США оказались "слишком тесно" вовлечены в войну. Считается, что Радакин смог понять тактические детали сухопутной войны в Украине, а также связать их со стратегической картиной и необходимостью согласовать военный ответ с более широкими экономическими и дипломатическими усилиями.

В материале говорится, что Радакин якобы даже встречался с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы обсудить стратегию Украины в войне и как Запад может ей помочь. В Украине Радакина любят за "мудрое стратегическое мышление". Более того, он якобы помогал Киеву в составлении боевых планов.

Как пишут журналисты, Радакин помог Силам обороны Украины реализовать стратегию по уничтожению российских кораблей и открытию Черного моря. Так, сейчас морская торговля Украины понемногу возвращается на довоенный уровень.

Ранее сообщалось, что Финляндия разрешает Украине бить своим оружием по территории РФ. В оборонном комитете парламента Финляндии заявили, что ограничения на применение оружия не установлены. В НАТО подтвердили, что не выступают против поражения военных целей на территории РФ.

Также 19 февраля СМИ писали, что британский дрон Banshee нашли возле оккупированного Новоазовска. Великобритания пообещала передать беспилотники Украине еще в мае 2023 года, но официального заявления о получении еще не было.