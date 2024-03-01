Им приходилось рисковать: Игнат объяснил, "самолетопад" РФ на Авдеевском направлении (видео)

Россияне для нанесения ударов подлетали слишком близко к линии фронта в Авдеевке, что помогло украинским защитникам уничтожить большое количество вражеской авиации.

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Российские оккупанты вынуждены были рисковать авиацией, нанося удары в районе Авдеевки в Донецкой области. Этим успешно воспользовались Силы обороны. Об этом в телемарафоне рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, россияне для нанесения ударов по позициям Сил обороны подводили свои самолеты ближе к линии фронта в Авдеевке. Это помогло украинским защитникам уничтожить большое количество вражеской авиации, а также заставить оккупантов думать над тем, стоит ли подлетать так близко к линии фронта.

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"Им приходилось рисковать, подлетать ближе. Это намек вражеским пилотам — нечего летать в нашем небе. Каждый авианалет и удар авиационной бомбой серьезно влияет на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", — рассказал Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что уничтожение самолетов РФ психологически влияет на оккупантов.

Напомним, 21 февраля Воздушные силы сообщили об уничтожении истребителя Су-34 РФ. Под прицелом также был самолет Су-35, но вражеский пилот успел сманеврировать и спасся.

За неделю ВСУ удалось уничтожить 7 российских "сушек". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к защитникам неба и поблагодарил их за меткость.