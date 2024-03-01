Їм доводилося ризикувати: Ігнат пояснив, "літакопад" РФ на Авдіївському напрямку (відео)

Росіяни для завдання ударів підлітали надто близько до лінії фронту в Авдіївці, що допомогло українським захисникам знищити велику кількість ворожої авіації.

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Російські окупанти змушені були ризикувати авіацією, завдаючи ударів в районі Авдіївки на Донеччині. Цим успішно скористалися Сили оборони. Про це в телемарафоні розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни для завдання ударів по позиціях Сил оборони підводили свої літаки ближче до лінії фронту в Авдіївці. Це допомогло українським захисникам знищити велику кількість ворожої авіації, а також змусити окупантів думати над тим, чи варто підлітати так близько до лінії фронту.

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"Їм доводилося ризикувати, підлітати ближче. Це натяк ворожим пілотам — немає чого літати в нашому небі. Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів", — розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил зауважив, що знищення літаків РФ психологічно впливає на окупантів.

Нагадаємо, 21 лютого Повітряні сили повідомили про знищення винищувача Су-34 РФ. Під прицілом також був літак Су-35, але ворожий пілот встиг зманеврувати і врятувався.

За тиждень ЗСУ вдалося знищити 7 російських "сушок". Президент України Володимир Зеленський звернувся до захисників неба та подякував їм за влучність.