"Не гнаться за популизмом": военный назвал действенную альтернативу мобилизации (видео)

Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов сказал, что законопроект о мобилизации, который уже рассматривают в Верховной Раде, имеет ряд неуместных пунктов.

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Украина должна работать над мотивацией для добровольцев, а не пытаться мобилизовать всех, до кого можно дотянуться. Об этом в интервью "24 каналу" заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, такой способ будет работать куда лучше. Сазонов сказал, что Россия делает все, чтобы наполнить свое войско. Она до сих пор проводит скрытую мобилизацию, ее армия пополняется контрактниками. Среди наемников также есть иностранцы.

Военный отметил, что Украина также сосредотачивает внимание на увеличении численности личного состава ВСУ и других элементов Сил обороны.

"Нам надо думать, как нам усилиться, кого нам набирать. Есть части, которые ни дня не воевали, а есть ребята, которые два года сидят без ротаций "на передке". По мобилизации – надо делать ставку на добровольцев: или деньги, или льготы, или делать правильную рекламу", – заявил Сазонов.

Он также заявил, что законопроект о мобилизации, который уже рассматривают в Верховной Раде, имеет ряд неуместных пунктов. К примеру, бронирование людей, чья зарплата достигает определенного уровня, мобилизация мужчин в возрасте за 50 лет.

"Я бы работал не над мобилизацией всех, кого можно, а над мотивацией для добровольцев. Это гораздо лучше, с этим надо тщательно разбираться, а не гнаться за популизмом. Надо делать работу в армии привлекательной,", – подчеркнул Сазонов.

Он отметил, что это, безусловно, сложнее, чем мобилизация. Также можно привлекать к службе в украинских войсках иностранцев и выдавать гражданство за определенный период такой деятельности.

Кирилл Сазонов о мобилизации в Украине (смотреть с 9 минуты)

Ранее сообщалось, что в связи с новым законопроектом о мобилизации, некоторым людям с инвалидностью придется заново пройти ВВК. По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, во время рассмотрения законопроекта было принято решение, что ряд граждан должны будут заново подтвердить свою непригодность к службе.

Также в Раде рассказали, будут ли вручать повестки украинцам в других странах. Народные депутаты сомневаются, что будут арестовывать счета уклонистов. Однако окончательную точку в этом вопросе поставят во время второго голосовании в зале.