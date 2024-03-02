Похожи на китайские: у оккупантов появился новый тип снарядов, — эксперт

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Россия могла получить от Китая лицензию на производство копии их снарядов.

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Российские оккупанты стали применять новый тип 122-мм боеприпасов ОФ-56ИМ-1 для обстрелов на фронте. Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, внешний облик данных снарядов породил ряд вопросов относительно их происхождения, особенно похожестью на 122-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды для китайских гаубиц Type 96, которые считаются копией советских Д-30.

По мнению эксперта, в отличие от российских разработчиков, которые не внесли изменений в классический тип снаряда ОФ-462, китайцы не только создали широкий ассортимент различных типов осколочно-фугасных снарядов, но и существенно улучшили их характеристики, в том числе за счет структурных изменений. Эти же изменения заметны и в снаряде ОФ-56ИМ-1.

Однако, по мнению эксперта, вероятно, пока не ведется обсуждение о возможных поставках снарядов из Китая в Россию.

Эксперт отмечает, что в России уровень развития отрасли производства боеприпасов, мягко говоря, упал. Вероятно, РФ либо получила лицензию на производство копии 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов Type 96 от Китая, либо каким-то образом имела доступ к их разработке и скопировала ее.

"Прямые поставки из Китая вызывают сомнения, но ничего нельзя исключать. Хотя, если бы они начались, то таких снарядов было бы в зоне БД уже каждый второй выстрел, учетом возможностей ВПК КНР", — считает Коваленко.

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области штурм оккупантов завершился, так и не начавшись. Бойцы уничтожили пехоту РФ еще на подходе.

Ранее сообщалось, что на Запорожье в районе Работино Силам обороны удалось несколько подвинуть оккупантов и забрать назад несколько опорных пунктов. Вражеская группа шла под прикрытием БМП, но до штурма оккупанты так и не дошли.