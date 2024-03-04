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Военный Фокус Российско-украинская война

Во Франции рассказали, сколько оружия передали Украине: что получили ВСУ на 2,615 млрд евро

французское оружие для ВСУ
Фото: wikimedia.org | ВСУ получили 30 САУ Caesar

Украинская армия получала почти все, от бронежилетов и шлемов до артиллерии, 250 бронетранспортеров и средства ПВО.

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Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи Украине, которая предоставлялась с начала полномасштабной войны. Список опубликовали на сайте ведомства.

Франция передавала Украине вооружение по трем компонентам:

  • снабжение боеприпасами;
  • обучение военных;
  • техническое обслуживание переданного вооружения.

Артиллерия

  • Гаубицы TRF1 — 6 единиц;
  • САУ Caesar — 30;
  • РСЗО LRU (аналог M270) — 4;
  • 120-мм минометы — 10.
французская помощь Украине, помощь ВСУ Fullscreen
LRU в ВСУ
Фото: АрміяInform

Комплексы ППО

  • ЗРК SAMP/T — 1, количество зенитных ракет к ним засекречено;
  • ПЗРК Mistral — 6, количество поставленных боеприпасов засекречено;
  • Радиолокационная станция CM200 — 1;
  • ЗРК Crotale — 2, количество поставленных боеприпасов засекречено.
помощь Франции Fullscreen
Пусковая установка SAMP/T
Фото: Wikipedia

Транспорт и бронетехника

  • Бронетранспортеры VAB, в том числе в медицинской версии — 250;
  • ББМ AMX-10 RC — 38;
  • грузовики GBC 180 — 6;
  • MTB P4 — 120;
  • катеры Zodiac Futura — 30;
помощь Франции Fullscreen
AMX-10RC
Фото: Википедия

БПЛА

  • Системы для обнаружения дронов — 10;
  • разведывательные БПЛА — 160;

Боеприпасы

  • 155-мм артбоеприпасы — 30 000;
  • 105-мм снаряды для AMX-10 RC — 9000;
  • патроны 12,7 мм — 1,74 млн;
  • патроны меньших калибров — 1,1 млн;
  • гранаты — 10,5 тысяч;

Ракеты SCALP-EG — данные не называются.

Противотанковые системы

  • гранатометы AT4 — 1002;
  • ПТРК Milan — 3 с неназванным количеством боеприпасов;

Также французы передавали Силам обороны средства индивидуальной защиты, аптечки, систем GPS, топливо, взрывчатку, мины, детонаторы и другие взрывчатые вещества.

Напомним, 2 марта СМИ писали, как Украина сможет использовать бомбы Hammer, которые поставляет Франция.

1 марта сообщалось, что Франция заказала 100 БПЛА для Украины у компании Delair.