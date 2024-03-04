Во Франции рассказали, сколько оружия передали Украине: что получили ВСУ на 2,615 млрд евро

Украинская армия получала почти все, от бронежилетов и шлемов до артиллерии, 250 бронетранспортеров и средства ПВО.

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Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи Украине, которая предоставлялась с начала полномасштабной войны. Список опубликовали на сайте ведомства.

Франция передавала Украине вооружение по трем компонентам:

снабжение боеприпасами;

обучение военных;

техническое обслуживание переданного вооружения.

Артиллерия

Гаубицы TRF1 — 6 единиц;

САУ Caesar — 30;

РСЗО LRU (аналог M270) — 4;

120-мм минометы — 10.

LRU в ВСУ Фото: АрміяInform

Комплексы ППО

ЗРК SAMP/T — 1, количество зенитных ракет к ним засекречено;

ПЗРК Mistral — 6, количество поставленных боеприпасов засекречено;

Радиолокационная станция CM200 — 1;

ЗРК Crotale — 2, количество поставленных боеприпасов засекречено.

Пусковая установка SAMP/T Фото: Wikipedia

Транспорт и бронетехника

Бронетранспортеры VAB, в том числе в медицинской версии — 250;

ББМ AMX-10 RC — 38;

грузовики GBC 180 — 6;

MTB P4 — 120;

катеры Zodiac Futura — 30;

AMX-10RC Фото: Википедия

БПЛА

Системы для обнаружения дронов — 10;

разведывательные БПЛА — 160;

Боеприпасы

155-мм артбоеприпасы — 30 000;

105-мм снаряды для AMX-10 RC — 9000;

патроны 12,7 мм — 1,74 млн;

патроны меньших калибров — 1,1 млн;

гранаты — 10,5 тысяч;

Ракеты SCALP-EG — данные не называются.

Противотанковые системы

гранатометы AT4 — 1002;

ПТРК Milan — 3 с неназванным количеством боеприпасов;

Также французы передавали Силам обороны средства индивидуальной защиты, аптечки, систем GPS, топливо, взрывчатку, мины, детонаторы и другие взрывчатые вещества.

Напомним, 2 марта СМИ писали, как Украина сможет использовать бомбы Hammer, которые поставляет Франция.

1 марта сообщалось, что Франция заказала 100 БПЛА для Украины у компании Delair.