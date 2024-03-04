Военный Фокус Российско-украинская война
Во Франции рассказали, сколько оружия передали Украине: что получили ВСУ на 2,615 млрд евро
Александр Матвиенко
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Украинская армия получала почти все, от бронежилетов и шлемов до артиллерии, 250 бронетранспортеров и средства ПВО.
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Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи Украине, которая предоставлялась с начала полномасштабной войны. Список опубликовали на сайте ведомства.
Франция передавала Украине вооружение по трем компонентам:
- снабжение боеприпасами;
- обучение военных;
- техническое обслуживание переданного вооружения.
Артиллерия
- Гаубицы TRF1 — 6 единиц;
- САУ Caesar — 30;
- РСЗО LRU (аналог M270) — 4;
- 120-мм минометы — 10.
Комплексы ППО
- ЗРК SAMP/T — 1, количество зенитных ракет к ним засекречено;
- ПЗРК Mistral — 6, количество поставленных боеприпасов засекречено;
- Радиолокационная станция CM200 — 1;
- ЗРК Crotale — 2, количество поставленных боеприпасов засекречено.
Транспорт и бронетехника
- Бронетранспортеры VAB, в том числе в медицинской версии — 250;
- ББМ AMX-10 RC — 38;
- грузовики GBC 180 — 6;
- MTB P4 — 120;
- катеры Zodiac Futura — 30;
БПЛА
- Системы для обнаружения дронов — 10;
- разведывательные БПЛА — 160;
Боеприпасы
- 155-мм артбоеприпасы — 30 000;
- 105-мм снаряды для AMX-10 RC — 9000;
- патроны 12,7 мм — 1,74 млн;
- патроны меньших калибров — 1,1 млн;
- гранаты — 10,5 тысяч;
Ракеты SCALP-EG — данные не называются.
Противотанковые системы
- гранатометы AT4 — 1002;
- ПТРК Milan — 3 с неназванным количеством боеприпасов;
Также французы передавали Силам обороны средства индивидуальной защиты, аптечки, систем GPS, топливо, взрывчатку, мины, детонаторы и другие взрывчатые вещества.
Напомним, 2 марта СМИ писали, как Украина сможет использовать бомбы Hammer, которые поставляет Франция.
1 марта сообщалось, что Франция заказала 100 БПЛА для Украины у компании Delair.