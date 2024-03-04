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Воєнний фокус Російсько-українська війна

У Франції розказали, скільки зброї передали Україні: що отримали ЗСУ на 2,615 млрд євро

французька зброя для зсу
Фото: wikimedia.org | ЗСУ отримали 30 САУ Caesar

Українська армія отримувала майже все, від бронежилетів і шоломів до артилерії, 250 бронетранспортерів та засоби ППО.

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Міністерство оборони Франції оприлюднило список військової допомоги України, яка надавалась з початку повномасштабної війни. Список опублікували на сайті відомства.

Франція передавала Україні озброєння за трьома компонентами:

  • постачання боєприпасів;
  • навчання військових;
  • технічне обслуговування переданого озброєння.

Артилерія

  • Гаубиці TRF1 — 6 одиниць;
  • САУ Caesar — 30;
  • РСЗВ LRU (аналог M270) — 4;
  • 120-мм міномети — 10.
французька допомога україні, допомога зсу Fullscreen
LRU в ЗСУ
Фото: АрміяInform

Комплекси ППО

  • ЗРК SAMP/T — 1, кількість зенітних ракет до них засекречена;
  • ПЗРК Mistral — 6, кількість посталвених боєприпасів засекречена;
  • Радіолокаційна станція CM200 — 1;
  • ЗРК Crotale — 2, кількість поставлених боєприпасів засекречена.
допомога франції Fullscreen
Пускова установка SAMP/T
Фото: Wikipedia

Транспорт і бронетехніка

  • Бронетранспортери VAB, зокрема в медичній версії — 250;
  • ББМ AMX-10 RC — 38;
  • вантажівки GBC 180 — 6;
  • MTB P4 — 120;
  • надувні човни Zodiac Futura — 30;
допомога франції Fullscreen
AMX-10RC
Фото: Вiкiпедiя

БПЛА

  • Системи для виявлення дронів — 10;
  • розвідувальні БПЛА — 160;

Боєприпаси

  • 155-мм артбоєприпаси — 30 000;
  • 105-мм снаряди для AMX-10 RC — 9000;
  • патрони 12,7 мм — 1,74 млн;
  • патрони менших калібрів — 1,1 млн;
  • гранати — 10,5 тисяч;

Ракети SCALP-EG — дані не називаються.

Протитанкові системи

  • гранатомети AT4 — 1002;
  • ПТРК Milan — 3 з неназваною кількістю боєприпасів;

Також французи передавали Силам оборони засоби індивідуального захисту, аптечки, систем GPS, паливо, вибухівку, міни, детонатори й інші вибухові речовини.

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ писали, як Україна зможе використовувати бомби Hammer, які постачає Франція.

1 березня повідомлялось, що Франція замовила 100 БПЛА для України у компанії Delair.