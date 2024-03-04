У Франції розказали, скільки зброї передали Україні: що отримали ЗСУ на 2,615 млрд євро

Українська армія отримувала майже все, від бронежилетів і шоломів до артилерії, 250 бронетранспортерів та засоби ППО.

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Міністерство оборони Франції оприлюднило список військової допомоги України, яка надавалась з початку повномасштабної війни. Список опублікували на сайті відомства.

Франція передавала Україні озброєння за трьома компонентами:

постачання боєприпасів;

навчання військових;

технічне обслуговування переданого озброєння.

Артилерія

Гаубиці TRF1 — 6 одиниць;

САУ Caesar — 30;

РСЗВ LRU (аналог M270) — 4;

120-мм міномети — 10.

LRU в ЗСУ Фото: АрміяInform

Комплекси ППО

ЗРК SAMP/T — 1, кількість зенітних ракет до них засекречена;

ПЗРК Mistral — 6, кількість посталвених боєприпасів засекречена;

Радіолокаційна станція CM200 — 1;

ЗРК Crotale — 2, кількість поставлених боєприпасів засекречена.

Пускова установка SAMP/T Фото: Wikipedia

Транспорт і бронетехніка

Бронетранспортери VAB, зокрема в медичній версії — 250;

ББМ AMX-10 RC — 38;

вантажівки GBC 180 — 6;

MTB P4 — 120;

надувні човни Zodiac Futura — 30;

AMX-10RC Фото: Вiкiпедiя

БПЛА

Системи для виявлення дронів — 10;

розвідувальні БПЛА — 160;

Боєприпаси

155-мм артбоєприпаси — 30 000;

105-мм снаряди для AMX-10 RC — 9000;

патрони 12,7 мм — 1,74 млн;

патрони менших калібрів — 1,1 млн;

гранати — 10,5 тисяч;

Ракети SCALP-EG — дані не називаються.

Протитанкові системи

гранатомети AT4 — 1002;

ПТРК Milan — 3 з неназваною кількістю боєприпасів;

Також французи передавали Силам оборони засоби індивідуального захисту, аптечки, систем GPS, паливо, вибухівку, міни, детонатори й інші вибухові речовини.

Нагадаємо, 2 березня ЗМІ писали, як Україна зможе використовувати бомби Hammer, які постачає Франція.

1 березня повідомлялось, що Франція замовила 100 БПЛА для України у компанії Delair.