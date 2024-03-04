Воєнний фокус Російсько-українська війна
У Франції розказали, скільки зброї передали Україні: що отримали ЗСУ на 2,615 млрд євро
Олександр Матвієнко
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Українська армія отримувала майже все, від бронежилетів і шоломів до артилерії, 250 бронетранспортерів та засоби ППО.
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Міністерство оборони Франції оприлюднило список військової допомоги України, яка надавалась з початку повномасштабної війни. Список опублікували на сайті відомства.
Франція передавала Україні озброєння за трьома компонентами:
- постачання боєприпасів;
- навчання військових;
- технічне обслуговування переданого озброєння.
Артилерія
- Гаубиці TRF1 — 6 одиниць;
- САУ Caesar — 30;
- РСЗВ LRU (аналог M270) — 4;
- 120-мм міномети — 10.
Комплекси ППО
- ЗРК SAMP/T — 1, кількість зенітних ракет до них засекречена;
- ПЗРК Mistral — 6, кількість посталвених боєприпасів засекречена;
- Радіолокаційна станція CM200 — 1;
- ЗРК Crotale — 2, кількість поставлених боєприпасів засекречена.
Транспорт і бронетехніка
- Бронетранспортери VAB, зокрема в медичній версії — 250;
- ББМ AMX-10 RC — 38;
- вантажівки GBC 180 — 6;
- MTB P4 — 120;
- надувні човни Zodiac Futura — 30;
БПЛА
- Системи для виявлення дронів — 10;
- розвідувальні БПЛА — 160;
Боєприпаси
- 155-мм артбоєприпаси — 30 000;
- 105-мм снаряди для AMX-10 RC — 9000;
- патрони 12,7 мм — 1,74 млн;
- патрони менших калібрів — 1,1 млн;
- гранати — 10,5 тисяч;
Ракети SCALP-EG — дані не називаються.
Протитанкові системи
- гранатомети AT4 — 1002;
- ПТРК Milan — 3 з неназваною кількістю боєприпасів;
Також французи передавали Силам оборони засоби індивідуального захисту, аптечки, систем GPS, паливо, вибухівку, міни, детонатори й інші вибухові речовини.
Нагадаємо, 2 березня ЗМІ писали, як Україна зможе використовувати бомби Hammer, які постачає Франція.
1 березня повідомлялось, що Франція замовила 100 БПЛА для України у компанії Delair.