Украина станет членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, — Euractiv

Проект предусматривает конкретный бюджет для украинского военно-промышленного комплекса. В документе не указано общего финансового пакета, однако, вероятно, что его бюджет составит не менее 1,5 миллиарда евро.

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Согласно проекту предложения Европейской комиссии, Украина должна стать полноправным членом схемы поддержки оборонной промышленности ЕС, что также поможет использовать опыт страны и приблизить Киев к членству. Об этом сообщает Euractiv.

Одной из трех целей предложения Европейской программы оборонных инвестиций (EDIP) является шаг "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации украинской оборонно-технологической и промышленной базы и постепенной интеграции в Европу, способствуя таким образом взаимной стабильности, безопасности, миру, процветанию и стабильности".

В проекте текста отмечается, что для этого Украине нужно разрешить стать полноправным членом любой страны-консорциума для совместной закупки военного оборудования с другими государствами-членами ЕС, иметь доступ к фондам ЕС и освободить от уплаты НДС в случае совместной собственности.

Регламент Европейской программы оборонных инвестиций Еврокомиссия планирует представить во вторник, 5 марта, вместе с "всеобъемлющей политической оборонной стратегией ЕС".

Украине отведут особое место в программе

"Интеграция Украины в промышленную политику ЕС в тексте законопроекта идет на шаг дальше, чем упоминание этой идеи в политической стратегии, где о ней легко можно забыть", — говорится в сообщении.

Поэтому Украине будет отведено особое место в программе поддержки европейских совместных закупок оружия и укрепления военно-промышленного комплекса блока за счет средств ЕС.

Предыдущие оборонно-промышленные программы, принятые законодателями Европейского Союза, никогда не рассматривали ни одну третью страну полноправным участником таких схем, кроме Норвегии.

Серьезный шаг

Участие Украины в Европейской программе оборонных инвестиций отмечается как серьезный шаг в формировании военно-промышленного комплекса континента, особенно учитывая двухлетний опыт использования оборонной техники Киева и его процесс вступления в Европейский Союз.

В связи с потребностью Украины в значительном количестве оборонной продукции, в частности боеприпасов и дронов, Киев активно сотрудничает с компаниями стран-членов ЕС в создании совместных предприятий, прямыми закупками от предприятий Европейского блока и развитием объемных производственных мощностей для производства беспилотников. Две войны также дали армии опыт испытаний и применения современного оружия.

Согласно проекту положения, "содействие восстановлению, реконструкции и модернизации оборонно-технической и промышленной базы Украины" является способом "поддержки оборонной готовности Союза и его государств-членов".

За пределами ЕС промышленность блока сталкивается с проблемами ускорения производства в ожидании контрактов после десятилетий нехватки инвестиций после Холодной войны.

Проект предусматривает конкретный бюджет для украинского ВПК

"Столкнувшись с конфликтом высокой интенсивности, украинская оборонно-технологическая и промышленная база была вынуждена перейти к модели военной экономики", — добавляют в проекте оборонной стратегии.

Сотрудничество украинской промышленности с европейской является ключевым аспектом "обязательств безопасности", которые дипломатическая служба ЕС обсуждала и предлагала Украине в попытке гарантировать, что промышленность блока увеличит объемы производства для поддержки военных усилий.

"Украина является и будет все более важным партнером ЕС в оборонно-промышленном секторе, особенно с учетом ее полного процесса вступления", — отмечают в неопубликованном тексте оборонной стратегии.

Кроме того, в проекте текста предусмотрели конкретный бюджет украинского военно-промышленного комплекса. В документе не указано общего финансового пакета, хотя предполагается, что его бюджет составит не менее 1,5 миллиарда евро.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия представит организационные аспекты переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз.