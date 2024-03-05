"Они надломились": ВС РФ на Авдеевском направлении накапливают силы, — офицер ВСУ (видео)

По словам офицера Сергея Цехоцкого, россияне будут пытаться активно давить. Они используют всю имеющуюся у них технику включая тяжелую.

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На Авдеевском направлении российские войска накапливают силы. Они планируют продолжать давление на украинских защитников. Об этом в эфире программы "Линия фронта" рассказал офицер 59 ОМБр ВСУ Сергей Цехоцкий.

По его словам, россияне будут пытаться активно давить. Они используют всю имеющуюся у них технику включая тяжелую.

Цехоцкий сказал, что выход ВСУ из Авдеевки был продуман, поэтому не смогли реализовать те планы, которые у них появились после оккупации города в Донецкой области.

"Но те потуги, которые у них были спровоцированы, вероятно, оккупацией Авдеевки, они надломились и не смогли воспользоваться благодаря тому, что уход из Авдеевки был продуман, с военной точки зрения спланирован очень грамотно", — отметил Цехоцкий.

Сергей Цехоцкий о ситуации на Авдеевском направлении

Цехоцкий заявил, что ВС РФ используют заградительные отряды, чтобы те, кто идет на штурмы, не бежали. Это не только так называемые "кадыровцы", но и другие подразделения, "матерые путинцы". Они отправляют в атаку мобилизованных, а те стараются выжить. Некоторых все-таки получается сбежать.

"Они понимают, что их здесь ожидает", — сказал он.

По словам военного, нужно не только усиливать возможности по ликвидации врага, но и усиливать информационное давление.

Напомним, директор Defense Express Сергей Згурец сказал, что линия обороны ВСУ возле Авдеевки практически не изменилась. По его словам, противник продолжает давить на украинские позиции на Донбассе, однако получает отпор. Динамика не такая сложная, как это описывает российская пропаганда.

Также военный обозреватель Давид Шарп рассказал Фокусу, что оккупанты ставят своей целью как можно быстрее захватить всю Донецкую область. Он считает, что сейчас главной задачей для ВСУ является не дать оккупантам расширить захваченные территории после того, как Силы обороны Украины были вынуждены оставить Авдеевку.