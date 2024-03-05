"Вони надломилися": ЗС РФ на Авдіївському напрямку накопичують сили, — офіцер ЗСУ (відео)

За словами офіцера Сергія Цехоцького, росіяни намагатимуться активно тиснути. Вони використають усю наявну в них техніку включно з важкою.

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На Авдіївському напрямку російські війська накопичують сили. Вони планують продовжувати тиск на українських захисників. Про це в ефірі програми "Лінія фронту" розповів офіцер 59 ОМБр ЗСУ Сергій Цехоцький.

За його словами, росіяни намагатимуться активно тиснути. Вони використають усю наявну в них техніку включно з важкою.

Цехоцький сказав, що вихід ЗСУ з Авдіївки був продуманий, тому не змогли реалізувати ті плани, які у них з'явилися після окупації міста в Донецькій області.

"Але ті потуги, які в них були спровоковані, імовірно, окупацією Авдіївки, вони надламалися і не змогли скористатися завдяки тому, що відхід з Авдіївки був продуманий, з військової точки зору спланований дуже грамотно", — зазначив Цехоцький.

Сергій Цехоцький про ситуацію на Авдіївському напрямку

Цехоцький заявив, що ЗС РФ використовують загороджувальні загони, щоб ті, хто йде на штурми, не тікали. Це не тільки так звані "кадировці", а й інші підрозділи, "досвідчені путінці". Вони відправляють в атаку мобілізованих, а ті намагаються вижити. Деяким все-таки вдається втекти.

"Вони розуміють, що їх тут очікує", — сказав він.

За словами військового, потрібно не тільки посилювати можливості з ліквідації ворога, а й посилювати інформаційний тиск.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець сказав, що лінія оборони ЗСУ біля Авдіївки практично не змінилася. За його словами, противник продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі, однак отримує відсіч. Динаміка не така складна, як це описує російська пропаганда.

Також військовий оглядач Давид Шарп розповів " Фокусу", що окупанти ставлять собі за мету якомога швидше захопити всю Донецьку область. Він вважає, що зараз головним завданням для ЗСУ є не дати окупантам розширити захоплені території після того, як Сили оборони України були змушені залишити Авдіївку.