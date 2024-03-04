"Під вогневим впливом": ЗСУ вдалося зірвати план росіян під Авдіївкою, — експерт

За словами військового оглядача Дениса Поповича, ситуація на Авдіївському напрямку стабілізована, і наступ окупантів призупинено.

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Ситуація на Авдіївському напрямку продовжує залишатися напруженою. Бойові дії активно розвиваються на захід від міста, поблизу населених пунктів Тоненьке та Орлівка. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович у коментарі виданню "24 Канал".

Українським військовим важко утримувати контроль над цими населеними пунктами, оскільки вони не були адаптовані для оборони. Тим часом противник активно застосовує авіабомби, завдаючи руйнівних ударів по цих районах.

За його словами, ці населені пункти розташовані в низині, що створює незручні умови для оборони. На відміну від них, Авдіївка розташована на тактичному підвищенні, що робить її ідеальною для оборони. Проте, як зазначив Попович, через низку обставин довелося тимчасово покинути цю позицію.

Оскільки Авдіївка слугувала основною укріпленою позицією Збройних Сил України, населені пункти на захід від міста не мали таких же потужних укріплень.

"Наразі ці укріплення позицій будуються, однак це важко робити під вогневим впливом противника", — зазначив військовий оглядач.

Водночас українські збройні сили зірвали плани російських військ щодо далекого просування вглиб території, використовуючи тактику "на плечах" наших сил щодо Авдіївки. Наразі ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, і наступ окупантів було зупинено.

"Хоча важко сказати, чи зупинено воно взагалі, тому що ворог накопичує резерви, і наступальний потенціал російської армії поки що зберігається", — підкреслив Попович.

Військовий аналітик зазначив, що попри заяви російської пропаганди про захоплення населених пунктів на захід від Авдіївки, фактичний стан справ відрізняється від їхніх уявлень. Якщо противник і присутній у цих районах, то це відбувається лише частково, і він не здатен зміцнити свої позиції на цьому напрямку.

"Українським силам дуже важко обороняти Тоненьке, Орлівку. Росіяни зараз рівняють із землею ці населені пункти КАБами. Відповідно не можна виключати, що українським силам доведеться відходити звідти", — припустив військовий оглядач.

Згідно з думкою Дениса Поповича, можливо, було б доцільніше виграти час для того, щоб побудувати оборонні лінії ще західніше Авдіївки, де місцевість краще пристосована для оборони.

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що газета NYT дізналася про проблеми в обороні ЗСУ за Авдіївкою. Американські журналісти з'ясували, що українське командування не зміцнило оборонні лінії заздалегідь і якісно. Необхідні ресурси для будівництва траншей і танкових пасток могли піти на забезпечення наступу. Наслідки таких кроків загрожують постійним просуванням військ РФ на сході, застерігають автори матеріалу.