РФ более 200 раз повредила энергетические объекты в 17 областях Украины, — отчет (карта)

По словам исследователей, в большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура находилась вдали от линии фронта.

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Россия повредила энергетические объекты в Украине 223 раза в 17 областях. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета.

Сообщается, что в большинстве этих инцидентов поврежденная инфраструктура находилась вдали от линии фронта, что ставит под вопрос, были ли удары направлены на законные военные цели.

По словам исследователей, более 53% от общего числа подтвержденных инцидентов (35 из 66) произошли в октябре и ноябре 2022 года. Больше всего подтвержденных случаев ущерба за этот период произошло в Киевской области.

Также исследователями зафиксировано 128 выявленных случаев ущерба, произошедших в областях, которые не пересекались с линией фронта, в период с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года.

Повреждения энергетической инфраструктуры в Украине Фото: conflictobservatory

Отмечается, что такая схема атак свидетельствует о широкомасштабных и целенаправленных попытках вывести из строя жизненно важную инфраструктуру производства и передачи электроэнергии по всей Украине в период повышенной потребности в отоплении.

В Госдепе США заявили, что, если нападение происходит не на законную военную цель или если оно наносит ущерб гражданскому населению, который является чрезмерным по сравнению с полученным военным преимуществом, то это противоречит международному праву.

"Угроза жизни и средствам существования гражданского населения в Украине полностью создана Россией. Владимир Путин начал эту войну, и он может положить ей конец, выведя российские войска с территории Украины", — заявили в Госдепе США.

Напомним, в Британии рассказали, каким вооружением РФ била по Украине зимой. Оккупанты пытались повредить объекты региональной энергетики, однако энергосеть Украины поддерживает стабильную работу сети, рассказали в британской разведке.