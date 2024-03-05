РФ понад 200 разів пошкодила енергетичні об'єкти в 17 областях України, — звіт (мапа)

За словами дослідників, у більшості цих інцидентів пошкоджена інфраструктура перебувала далеко від лінії фронту.

Related video

Росія пошкодила енергетичні об'єкти в Україні 223 рази в 17 областях. Такого висновку дійшли дослідники з Єльського університету.

Повідомляється, що в більшості цих інцидентів пошкоджена інфраструктура перебувала далеко від лінії фронту, що ставить під сумнів, чи були удари спрямовані на законні військові цілі.

За словами дослідників, понад 53% від загальної кількості підтверджених інцидентів (35 із 66) сталися в жовтні та листопаді 2022 року. Найбільше підтверджених випадків шкоди за цей період сталося в Київській області.

Також дослідниками зафіксовано 128 виявлених випадків шкоди, що сталися в областях, які не перетиналися з лінією фронту, у період з 1 жовтня 2022 року по 30 квітня 2023 року.

Пошкодження енергетичної інфраструктури в Україні Фото: conflictobservatory

Зазначається, що така схема атак свідчить про широкомасштабні та цілеспрямовані спроби вивести з ладу життєво важливу інфраструктуру виробництва та передачі електроенергії по всій Україні в період підвищеної потреби в опаленні.

У Держдепі США заявили, що, якщо напад відбувається не на законну військову мету або якщо він завдає шкоди цивільному населенню, яка є надмірною порівняно з отриманою військовою перевагою, то це суперечить міжнародному праву.

"Загроза життю і засобам існування цивільного населення в Україні повністю створена Росією. Володимир Путін почав цю війну, і він може покласти їй край, вивівши російські війська з території України", — заявили в Держдепі США.

Нагадаємо, у Британії розповіли, яким озброєнням РФ била по Україні взимку. Окупанти намагалися пошкодити об'єкти регіональної енергетики, проте енергомережа України підтримує стабільну роботу мережі, розповіли в британській розвідці.