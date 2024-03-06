Идут против Украины за деньги: в армию РФ ежедневно присоединяются тысячи солдат, – эксперт

По словам военного эксперта Владислава Селезнева, "рекрутеры" РФ рыскают практически по всему миру, в частности на территории африканского континента и на Ближнем Востоке, и ищут желающих повоевать.

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Кремль регулярно готовит новых военных на полигонах. Ежедневно в армию РФ поступает около тысячи человек, среди которых есть и иностранные наемники. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Украинского Радио".

Он отметил, что территория России является очень большой, поэтому полигонов и учебных центров у них немало.

"Львиная часть из них сейчас задействуется для подготовки россиян, призванных в рамках мобилизации. Надо признавать, ежедневно в ряды их армии присоединяется к тысяче людей и речь идет не только о гражданах России", — сказал эксперт.

Он добавил, что российские "рекрутеры" ищут наемников по всему миру, особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

"Они ищут желающих повоевать за определенные деньги против украинского народа", — отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что в ГУР много раз подчеркивали, что было зафиксировано множество военных в российской форме, которые внешне очень напоминают афроамериканцев.

Напомним, что украинские партизаны из Херсонской области заявляют, что российские темнокожие наемники принимают непосредственное участие в речных десантных операциях ВС России на Днепре, штурмуя украинские позиции.

Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация сформировала добровольческий корпус из 18 тысяч человек личного состава. Туда входят бывшие наемники из ЧВК "Вагнер".