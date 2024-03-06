На 15% выше: военные в Испании меняют пол ради зарплаты, но мужские имена сохраняют, — СМИ
По словам капрала Роберто Пердигонеса, внешне он ощущает себя гетеросексуальным мужчиной, а внутри — лесбиянкой. Трансгендерным женщинам также разрешается носить бороды, еще им положены отдельные комнаты в казармах.
В вооруженных силах Испании участились случаи, когда солдаты-мужчины идентифицируют себя как женщины, чтобы получить повышенный оклад. Но при этом очень немногие с формальной "сменой" половой принадлежности меняют и имена. Об этом сообщает The Daily Mail.
Новый закон о самоидентификации, который правительство Испании приняло в 2022 году, упрощает формальную смену пола. В то же время власти повысили и льготы для женщин в армии, т.к. стремятся увеличить количество женщин в рядах гражданской и национальной полиции.
С тех пор, по данным журналистов, в испанском эксклаве Сеута, что в Северной Африке, 41 мужчина формально стал женщиной. Но только четверо из этих людей сменили имена.
По данным издания El Español, большинство из недавно зарегистрированных женщин работают в армии или полиции.
Капрал Роберто Пердигонес, который зарегистрировался как женщина год назад, получает повышенную зарплату и живет в лучших, чем прежде, условиях.
"Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка. Важно как раз последнее, — объяснил он. — Поэтому я пошел на изменение юридических данных, чтобы стать женщиной".
Капрал Пердигонес объяснил, что "позитивная дискриминация" побуждает мужчин становиться женщинами.
"Из-за смены пола мне сказали, что мой оклад вырос, потому что женщинам платят больше в качестве компенсации за неравенство. Еще моя зарплата на 15% выше, потому что я мать", — объяснил он.
Пердигонес также готовит судебный иск, чтобы добиться совместной опеки над сыном-подростком, полагая, что формальный трансгендерный переход с большей вероятностью позволит добиться положительного решения в суде.
Еще Капралу разрешили оставить бороду, поскольку растительность на лице женщинам разрешена.
По его словам, в казарме у него есть отдельная комната, полностью принадлежащая ему, с отдельной ванной.
"Это потому, что я не могу быть с мужчинами, потому что я женщина, и вместе с тем я не считаю целесообразным находиться рядом с биологическими женщинами из уважения к ним", — заявил он.
Смена пола в Испании
Любой житель страны может изменить пол в своем паспорте и удостоверении личности. Согласно законодательству Испании, достаточно официального запроса.
Руководство страны задалось целью увеличить численность женщин в силах гражданской гвардии и национальной полиции до 40%.
Один из источников журналистов в Гражданской гвардии Испании сообщил, что к такой практике прибегают многие.
"Я уже видел несколько случаев среди моих коллег, и их число будет увеличиваться", — объяснил гвардеец.
Напомним, что подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария пытались убить в Испании.
Также сообщалось, что, по данным испанских журналистов, у местных властей нет сомнений, что убийство пилота Кузьминова организовала Москва.