По словам капрала Роберто Пердигонеса, внешне он ощущает себя гетеросексуальным мужчиной, а внутри — лесбиянкой. Трансгендерным женщинам также разрешается носить бороды, еще им положены отдельные комнаты в казармах.

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В вооруженных силах Испании участились случаи, когда солдаты-мужчины идентифицируют себя как женщины, чтобы получить повышенный оклад. Но при этом очень немногие с формальной "сменой" половой принадлежности меняют и имена. Об этом сообщает The Daily Mail.

Новый закон о самоидентификации, который правительство Испании приняло в 2022 году, упрощает формальную смену пола. В то же время власти повысили и льготы для женщин в армии, т.к. стремятся увеличить количество женщин в рядах гражданской и национальной полиции.

С тех пор, по данным журналистов, в испанском эксклаве Сеута, что в Северной Африке, 41 мужчина формально стал женщиной. Но только четверо из этих людей сменили имена.

По данным издания El Español, большинство из недавно зарегистрированных женщин работают в армии или полиции.

Капрал Роберто Пердигонес, который зарегистрировался как женщина год назад, получает повышенную зарплату и живет в лучших, чем прежде, условиях.

"Внешне я чувствую себя гетеросексуальным мужчиной, но внутри я лесбиянка. Важно как раз последнее, — объяснил он. — Поэтому я пошел на изменение юридических данных, чтобы стать женщиной".

Капрал Пердигонес объяснил, что "позитивная дискриминация" побуждает мужчин становиться женщинами.

"Из-за смены пола мне сказали, что мой оклад вырос, потому что женщинам платят больше в качестве компенсации за неравенство. Еще моя зарплата на 15% выше, потому что я мать", — объяснил он.

Пердигонес также готовит судебный иск, чтобы добиться совместной опеки над сыном-подростком, полагая, что формальный трансгендерный переход с большей вероятностью позволит добиться положительного решения в суде.

Еще Капралу разрешили оставить бороду, поскольку растительность на лице женщинам разрешена.

По его словам, в казарме у него есть отдельная комната, полностью принадлежащая ему, с отдельной ванной.

"Это потому, что я не могу быть с мужчинами, потому что я женщина, и вместе с тем я не считаю целесообразным находиться рядом с биологическими женщинами из уважения к ним", — заявил он.

Смена пола в Испании

Любой житель страны может изменить пол в своем паспорте и удостоверении личности. Согласно законодательству Испании, достаточно официального запроса.

Руководство страны задалось целью увеличить численность женщин в силах гражданской гвардии и национальной полиции до 40%.

Испанские военные женщины

Один из источников журналистов в Гражданской гвардии Испании сообщил, что к такой практике прибегают многие.

"Я уже видел несколько случаев среди моих коллег, и их число будет увеличиваться", — объяснил гвардеец.

Напомним, что подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария пытались убить в Испании.

Также сообщалось, что, по данным испанских журналистов, у местных властей нет сомнений, что убийство пилота Кузьминова организовала Москва.