За словами капрала Роберто Пердігонеса, зовні він відчуває себе гетеросексуальним чоловіком, а всередині — лесбійкою. Трансгендерним жінкам також дозволяється носити бороди, ще їм належать окремі кімнати в казармах.

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У збройних силах Іспанії почастішали випадки, коли солдати-чоловіки ідентифікують себе як жінки, щоб отримати підвищений оклад. Але при цьому далеко не всі з формальною "зміною" статевої приналежності змінюють і імена. Про це повідомляє The Daily Mail.

Новий закон про самоідентифікацію, який уряд Іспанії ухвалив 2022 року, спрощує формальну зміну статі. Водночас влада підвищила і пільги для жінок в армії, оскільки прагне збільшити кількість жінок у лавах цивільної та національної поліції.

Відтоді, за даними журналістів, в іспанському ексклаві Сеута, що в Північній Африці, 41 чоловік формально став жінкою. Але тільки четверо з цих людей змінили імена.

За даними видання El Español, більшість із нещодавно зареєстрованих жінок працюють в армії або поліції.

Капрал Роберто Пердігонес, який зареєструвався як жінка рік тому, отримує підвищену зарплату і живе в кращих, ніж раніше, умовах.

"Зовні я почуваюся гетеросексуальним чоловіком, але всередині я лесбійка. Важливо якраз останнє, — пояснив він. — Тому я пішов на зміну юридичних даних, щоб стати жінкою".

Капрал Пердігонес пояснив, що "позитивна дискримінація" спонукає чоловіків ставати жінками.

"Через зміну статі мені сказали, що мій оклад зріс, тому що жінкам платять більше як компенсацію за нерівність. Ще моя зарплата на 15% вища, тому що я мати", — пояснив він.

Пердігонес також готує судовий позов, щоб домогтися спільної опіки над сином-підлітком, вважаючи, що формальний трансгендерний перехід із більшою ймовірністю дасть змогу домогтися позитивного рішення в суді.

Ще Капралу дозволили залишити бороду, оскільки рослинність на обличчі жінкам дозволена.

За його словами, у казармі в нього є окрема кімната, яка повністю належить йому, з окремою ванною.

"Це тому, що я не можу бути з чоловіками, бо я жінка, і водночас я не вважаю за доцільне перебувати поруч із біологічними жінками з поваги до них", — заявив він.

Зміна статі в Іспанії

Будь-який житель країни може змінити стать у своєму паспорті та посвідченні особи. Згідно із законодавством Іспанії, достатньо офіційного запиту.

Керівництво країни поставило собі за мету збільшити чисельність жінок у силах цивільної гвардії та національної поліції до 40%.

Іспанські військові жінки

Одне з джерел журналістів у Цивільній гвардії Іспанії повідомило, що до такої практики вдається багато хто.

"Я вже бачив кілька випадків серед моїх колег, і їхня кількість збільшуватиметься", — пояснив гвардієць.

Нагадаємо, що підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія намагалися вбити в Іспанії.

Також повідомлялося, що, за даними іспанських журналістів, у місцевої влади немає сумнівів, що вбивство пілота Кузьмінова організувала Москва.