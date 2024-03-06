От 30 000 до 500 000 грн: нардеп рассказал, как будут начислять премии за уничтожение техники РФ

По словам депутата Романа Костенко, при формировании расценок за уничтожение техники оккупантов учитывается рад факторов, в том числе расходы самих бойцов.

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Верховная Рада Украины может принять законопроект, предусматривающий премии для военнослужащих Сил обороны Украины за уничтожение военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. О том, как формируются расценки, рассказал народный депутат Украины Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

Сообщается, что за ликвидацию российского танка в Раде предлагают выплачивать от 200 000 гривен, а за потопленный российский корабль — до 500 000 гривен. По словам Костенко, подобные цифры не берутся из "воздуха".

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Как отмечает нардеп, при формировании расценок учитывается рад факторов, в частности финансовые расходы самих военнослужащих. По словам народного избранника, он говорил со многими военными, спрашивая у них, какие суммы могли бы поспособствовать дополнительной мотивации.

"Это разговоры с солдатами, которые тратят много финансов на свое обучение, подготовку, на сами средства поражения. Потому что это очень часто дроны, которыми поражают технику, их покупают либо волонтеры, либо сами военные", — объяснил депутат.

Костенко указал на то, что один БПЛА стоит в районе 500–1000 долларов, а для уничтожения российской техники порою требуется по пять–шесть таких аппаратов. При этом стоимость танка, по словам нардепа, может достигать от полутора до трех миллионов долларов.

"Если дать бойцу за уничтожение того же танка $10 000, я думаю, что все от этого только выиграют", — заключил Костенко.

Премии военным за уничтоженную технику РФ: что известно

В интервью изданию "Укринформ" от 4 марта Роман Костенко сообщил, что в парламенте Украины рассматривают законопроект о премиях для бойцов ВСУ за уничтоженную российскую бронетехнику. По его словам, предлагаются следующие расценки:

танк — 200–370 000 гривен;

САУ или РСЗО — 200–370 000 гривен;

БМД или БМП, БТР, командно-штабная машина, артиллерийская установка — 30–100 000 гривен;

бронемобили или грузовики — 10–30 000 гривен;

ЗРК — 200–370 000 гривен;

радары ПВО — 200–370 000 гривен;

средства контрбатарейной борьбы — 30–150 000 гривен;

РЭБ — 30–150 000 гривен;

разведывательные БПЛА или ударные БПЛА — 30–100 000 гривен;

ракеты: крылатые/баллистические — 100 000 гривен;

самолет — 500 000 гривен;

боевой вертолет — 300 000 гривен;

комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 000 гривен;

корабль — 300–500 000 гривен.

Ранее, 23 февраля, Роман Костенко также сообщил, что в Верховной Раде нардепы зарегистрировали еще один законопроект о мобилизации №11012, который предлагает увеличить выплаты для военнослужащих.