Придется принимать сложные решения: ВСУ будет сложнее вернуть инициативу на поле боя, — ISW

По словам аналитиков, неопределенность касательно будущей помощи от Запада, скорее всего, ограничивает оперативное планирование украинского военного командования.

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Украинским вооруженным силам будет сложнее вернуть себе инициативу по всей линии фронта, если будут продолжаться задержки помощи от Запада. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 6 марта говорится, что РФ запланировала новую наступательную операцию весной-летом 2024 года.

Сообщается, что неопределенность касательно будущей помощи от Запада, скорее всего, ограничивает оперативное планирование украинского военного командования. Так, Украине придется принимать сложные решения из-за задержки критически важного вооружения от западных партнеров. Эти решения будут касаться распределения ресурсов между будущими оперативно важными контрнаступательными операциями и обороной.

В ISW заявили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют в 2024 году провести наступательные операции. Однако главной задачей является оборона территорий. По словам главы государства, Россия готовит новую наступательную операцию, которая начнется в конце мая или летом 2024 года.

По словам аналитиков, хорошо оснащенные украинские войска доказали, что способны предотвратить даже незначительные успехи РФ во время широкомасштабных российских наступательных операций и способны нанести значительные потери врагу.

Эксперты отметили, что помощь от Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать силы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности достаточно ослабить российские войска.

Ранее сообщалось, что Третья штурмовая бригада разнесла артбатарею врага под Авдеевкой. Оккупанты, по данным командования, плохо спрятали сразу шесть гаубиц в окрестностях города. За несколько часов стая FPV-дронов уничтожила вражескую артиллерийскую батарею.