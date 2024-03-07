Доведеться приймати складні рішення: ЗСУ буде складніше повернути ініціативу на полі бою, — ISW

За словами аналітиків, невизначеність щодо майбутньої допомоги від Заходу, найімовірніше, обмежує оперативне планування українського військового командування.

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Українським збройним силам буде складніше повернути собі ініціативу по всій лінії фронту, якщо триватимуть затримки допомоги від Заходу. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 6 березня йдеться, що РФ запланувала нову наступальну операцію навесні-влітку 2024 року.

Повідомляється, що невизначеність щодо майбутньої допомоги від Заходу, швидше за все, обмежує оперативне планування українського військового командування. Так, Україні доведеться ухвалювати складні рішення через затримку критично важливого озброєння від західних партнерів. Ці рішення стосуватимуться розподілу ресурсів між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та обороною.

У ISW заявили, що президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ планують у 2024 році провести наступальні операції. Однак головним завданням є оборона територій. За словами глави держави, Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року.

За словами аналітиків, добре оснащені українські війська довели, що здатні запобігти навіть незначним успіхам РФ під час широкомасштабних російських наступальних операцій і здатні завдати значних втрат ворогу.

Експерти зазначили, що безпекова допомога від Заходу має вирішальне значення як для здатності України концентрувати сили для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її спроможності достатньо послабити російські війська.

Раніше повідомлялося, що Третя штурмова бригада рознесла артбатарею ворога під Авдіївкою. Окупанти, за даними командування, погано сховали одразу шість гаубиць на околицях міста. За кілька годин зграя FPV-дронів знищила ворожу артилерійську батарею.