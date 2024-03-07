Тактика немецких подлодок: дроны ВСУ загнали корвет "Сергей Котов" в открытое море, — Forbes (видео)

По словам журналистов, подход операторов украинских морских дронов схож с тактикой немецких субмарин времен Второй мировой. Но те, хотя и перемещались группами, атаковали все же индивидуально, каждый капитан выбирал свои цели и план атаки.

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Во вторник, 5 марта, морские дроны ВСУ, могли загнать российский военный корабль в открытые воды перед нанесением удара. Ракетный корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов" водоизмещением 1700 тонн получил серьезные повреждения, если не затонул возле порта Феодосия. Об этом сообщает Forbes.

Удар начиненных взрывчаткой беспилотников продолжил заметную серию атак на российские корабли. Несмотря на то, что у Украины нет собственного флота, все же ВМС Украины удалось потопить 25% крупных кораблей Черноморского флота.

Сейчас уже стало яснее, что делает безэкипажные катера ВСУ столь опасными. Вместо того, чтобы пытаться проникнуть на российские якорные стоянки поодиночке или небольшими группами, дроны атакуют по ночам "волчьими стаями". Авторы публикации сравнивают такой подход с тем, что делали немецкие подводные лодки во время Второй мировой.

Но немецкие субмарины, хотя и перемещались группами, атаковали все же индивидуально, причем каждый капитан выбирал свои цели и подходы. Украинские операторы дронов Sea Baby, судя по всему, внимательно координируют свои атаки и даже загоняют российские суда в нужные районы моря.

Такая тактика стала очевидной, когда около пяти дронов атаковали корабль "Сергей Котов" в темноте. Экипаж заметил приближавшиеся дроны и открыл огонь.

Но, согласно анализу видео, которое запечатлело атаку, вторая группа дронов воспользовалась тем, что российские артиллеристы отвлеклись, — и атаковала незащищенный левый борт корвета.

Судя по всему, эти фланговые дроны не поразили корабль, а выгнали его в открытое море недалеко от Феодосии, где их поджидала еще одна группа беспилотников. Вторая группа, судя по всему, и поразила российское судно.

БДК "Цезарь Куников": бой длился 20 минут

В предыдущем рейде морских дронов, которые были нацелены на российский десантный корабль "Цезарь Куников" в районе южного берега Крыма 14 февраля, применялась аналогичная тактика, согласно словам одного из моряков десантного корабля.

Атака на БДК "Цезарь Куников": дроны атаковали с одного фланга

Но в том случае основной удар на "Куникова" пришелся на левый борт.

"Бой длился 20 минут", — рассказал выживший матрос.

"4 из 10 морских дронов были уничтожены. Пятый дрон ударил "Цезаря Куникова" в корму, обездвижив его, затем 6, 7, 8 и 9 дроны поочередно поражали корабль с левого борта в районе средней части и ближе к корме, при этом целью было опрокинуть корабль", — рассказал он.

Девятый дрон частично прошел в пробоину, проделанную предыдущим дроном, и взорвался практически внутрь него, добавил выживший. 10-й дрон остался на расстоянии — отслеживал ход атаки и пытался помешать буксиру спасти выживший экипаж "Куникова".

Эти сообщения, возможно, и не полностью отражают тактику украинских дронов. Но все же Sea Babies превращаются из экспериментального оружия в зрелый и весьма эффективный инструмент противодействия на море.

С февраля 2022 года украинцы взорвали или потопили такие плавсредства Черноморского флота:

4 десантных корабля;

крейсер;

подводную лодку;

корабль снабжения;

несколько патрульных катеров;

малые десантные корабли;

и теперь два ракетных корвета.

Три из таких случаев следует отнести на счет операторов морских дронов ВСУ — все за последний месяц или два, что делает безэкипажные катера главной угрозой Черноморскому флоту.

Напомним, что Украина поставила флот РФ в Черном море под прицел. Эксперты напомнили, что корвет "Сергей Котов" совместно с крейсером "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный.

Также сообщалось, что в соцсетях показали, как российские матросы отстреливались от MAGURA V5.