Атака на корвет "Сергей Котов": Украина поставила флот РФ в Черном море под прицел, — СМИ

Эксперты рассказали, что "Сергей Котов" принимал участие в нападении на остров Змеиный вместе с крейсером "Москва". Корабль был новым. Его приобщили к Черноморскому флоту РФ только в 2022 году.

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Украина 5 марта смогла уничтожить корвет черноморского флота РФ "Сергей Котов". Фокус разобрался, насколько был опасен этот корабль и как спецслужбы смогли его уничтожить.

Как сообщил майор ВСУ Его Чечеринда "24 каналу", это был новый корабль. Его спустили на воду в 2021 году, а приобщили к Черноморскому флоту РФ в 2022 году. По своих размерах он меньше крейсера "Москва", но они оба принимали участие в нападении на остров Змеиный.

Кроме того, спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал журналистам, что "Сергей Котов" задумывался как корабль, на котором должны заменять образцы вооружения. Это было судно модульного типа, но на одном из модулей находился спортивный зал. Длина корабля составляла практически 100 метров, а ширина – 14 метров.

Как рассказал военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, дроны Magura V5, которые и выполняли боевую задачу, могут пройти 800 – 1000 километров в одну сторону. Все зависит от топлива и системы управления.

Сообщается, что таким дроном легко управлять опытному оператору. Свитан считает, что подобные боевые задачи поручают специалистам высшего класса.

Роман Свитан об уничтожении "Сергея Котова"

Его Чечеринда также заявил, что большим преимуществом дронов Magura V5 является скорость. Так, они могут преодолевать до 83 километров в час.

"Сергей Котов" предназначен для того, чтобы защищать другие корабли, но не смог защитить даже себя", — подметил майор ВСУ Чечеринда.

Отмечается, что экипажу "Сергея Котова" сообщили об угрозе еще за 40 минут до уничтожения.

"Он говорил, что их еще за 40 минут предупредили, что к ним плывут дроны. Очевидно, для уничтожения корабля. Однако они ничего не смогли сделать. Эта пушка, которая стояла на борту корабля, не способна была попасть", – сказал Чечеринда.

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко заявил, что россияне после последних поражений усилили систему наблюдения. Они хотят лучше выслеживать украинские надводные дроны, но у них не получается.

Егор Чечеринда об униточжении "Сергея Котова"

По его словам, украинские спецслужбы ищут места, где система не настолько насыщена или вообще отсутствует. Все операции происходят в ночное время.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заметил, что россияне не смогли обнаружить Magura V5 ни радиолокационном, ни тепловизионном режимах. Все это говорит о том, что Черноморский флот РФ движется к деградации.

Как считает Роман Свитан, при достаточном количестве морских дронов можно добиться очень серьезных потерь у россиян. Более того, если к противокорабельным операциям присоединятся самолеты F-16, то результаты станут еще лучше.

Свитан считает, что украинские спецслужбы поразили уже около 25 кораблей Черноморского флота РФ.

"Осталось ориентировочно 50 кораблей в целом, которые надо уничтожить. Это полностью реальная задача, например, в течение года", — сказал эксперт.

Петр Черник заявил, что россияне теряют морскую мощь в Черном море. Так, до начала полномасштабной войны с Украиной РФ считалась самой большой силой в акватории.

"А то, что страна, которая не имеет полноценного морского флота, не только достигла паритета, но и наносит чувствительные удары, это невероятно хорошая новость", – сказал он.

Петр Черник об уничтожении "Сергея Котова" (смотреть с 02:21)

Петр Черник сказал, что стоимость "Сергея Котова" — около 65 миллионов долларов. Это существенная потеря для России.

"Чем больше утопим их лома, тем лучше. Однако результаты этой войны по-настоящему будут решаться исключительно в сухопутной части. Здесь наш противник еще имеет определенный запас прочности", – сказал он.

Напомним, в соцсети показали, как россияне отстреливались от MAGURA V5. В британской разведке акцентировали, что это уже третье судно Черноморского флота РФ, затопленное за последние пять недель.