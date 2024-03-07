Атака на корвет "Сергій Котов": Україна поставила флот РФ у Чорному морі під приціл, — ЗМІ

Експерти розповіли, що "Сергій Котов" брав участь у нападі на острів Зміїний разом із крейсером "Москва". Корабель був новим. Його долучили до Чорноморського флоту РФ тільки 2022 року.

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Україна 5 березня змогла знищити корвет чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". Фокус розібрався, наскільки був небезпечний цей корабель і як спецслужби змогли його знищити.

Як повідомив майор ЗСУ Його Чечеринда "24 каналу", це був новий корабель. Його спустили на воду у 2021 році, а долучили до Чорноморського флоту РФ у 2022 році. За своїми розмірами він менший за крейсер "Москва", але вони обидва брали участь у нападі на острів Зміїний.

Крім того, спікер ВМС України Дмитро Плетенчук розповів журналістам, що "Сергій Котов" замислювався як корабель, на якому мають замінювати зразки озброєння. Це було судно модульного типу, але на одному з модулів знаходився спортивний зал. Довжина корабля становила майже 100 метрів, а ширина — 14 метрів.

Як розповів військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан, дрони Magura V5, які й виконували бойове завдання, можуть пройти 800 — 1000 кілометрів в один бік. Усе залежить від палива та системи управління.

Повідомляється, що таким дроном легко керувати досвідченому оператору. Світан вважає, що подібні бойові завдання доручають фахівцям вищого класу.

Роман Світан про знищення "Сергія Котова"

Його Чечеринда також заявив, що великою перевагою дронів Magura V5 є швидкість. Так, вони можуть долати до 83 кілометрів на годину.

"Сергій Котов" призначений для того, щоб захищати інші кораблі, але не зміг захистити навіть себе", — зауважив майор ЗСУ Чечеринда.

Зазначається, що екіпажу "Сергія Котова" повідомили про загрозу ще за 40 хвилин до знищення.

"Він говорив, що їх ще за 40 хвилин попередили, що до них пливуть дрони. Очевидно, для знищення корабля. Однак вони нічого не змогли зробити. Ця гармата, яка стояла на борту корабля, не здатна була влучити", — сказав Чечеринда.

Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко заявив, що росіяни після останніх поразок посилили систему спостереження. Вони хочуть краще вистежувати українські надводні дрони, але в них не виходить.

Єгор Чечеринда про уніточення "Сергія Котова"

За його словами, українські спецслужби шукають місця, де система не настільки насичена або взагалі відсутня. Усі операції відбуваються в нічний час.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Чернік зауважив, що росіяни не змогли виявити Magura V5 ні в радіолокаційному, ні в тепловізійному режимах. Усе це свідчить про те, що Чорноморський флот РФ рухається до деградації.

Як вважає Роман Світан, за достатньої кількості морських дронів можна домогтися дуже серйозних втрат у росіян. Ба більше, якщо до протикорабельних операцій приєднаються літаки F-16, то результати стануть ще кращими.

Світан вважає, що українські спецслужби вразили вже близько 25 кораблів Чорноморського флоту РФ.

"Залишилося орієнтовно 50 кораблів загалом, які треба знищити. Це повністю реальне завдання, наприклад, протягом року", — сказав експерт.

Петр Черник заявив, що росіяни втрачають морську міць у Чорному морі. Так, до початку повномасштабної війни з Україною РФ вважалася найбільшою силою в акваторії.

"А те, що країна, яка не має повноцінного морського флоту, не тільки досягла паритету, а й завдає чутливих ударів, це неймовірно хороша новина", — сказав він.

Петро Черник про знищення "Сергія Котова" (дивитися з 02:21)

Петро Чернік сказав, що вартість "Сергія Котова" — близько 65 мільйонів доларів. Це суттєва втрата для Росії.

"Що більше втопимо їхнього брухту, то краще. Однак результати цієї війни по-справжньому вирішуватимуться виключно в сухопутній частині. Тут наш противник ще має певний запас міцності", — сказав він.

Нагадаємо, у соцмережі показали, як росіяни відстрілювалися від MAGURA V5. У британській розвідці акцентували, що це вже третє судно Чорноморського флоту РФ, затоплене за останні п'ять тижнів.