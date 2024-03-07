"За 500 метров": в ОП не исключают целенаправленного удара РФ по делегации Зеленского

Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины, заявил, что ракету выпустили с территории временно оккупированного Крыма, а долетела до района Одесского порта она меньше чем за три минуты.

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Российские войска могли нанести ракетный удар, чтобы попасть по делегациям президента Украины Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса, премьер-министра Греции, когда чиновники находились в Одессе 6 марта. Об этом заявил Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента Украины, в эфире CNN, сообщает Reuters.

Он уточнил, что в момент атаки РФ лидеры инспектировали портовую инфраструктуру города. В частности проверка касалась объектов, которые связаны с зерновым коридором. Атака, по словам Жовквы, произошла менее чем в 500 метрах.

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"Что это было? Нельзя исключать, что он был направлен на делегацию моего президента или делегацию иностранного гостя", — заявил он.

Представитель Офиса президента добавил, что ракету выпустили с территории временно оккупированного Крыма. Ракете понадобилось менее трех минут, чтобы долететь до района Одесского порта.

Он уточнил, что Украине было бы легче отразить атаку если бы страна получила от партнеров больше средств ПВО.

Удар по Одессе 6 марта

В Одессе около 11:00 прогремели мощные взрывы. Россия решила организовать атаку в то время, когда премьер-министр Греции совершал визит, а взрыв произошел рядом с местом его пребывания. Президент Владимир Зеленский и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис были вблизи места удара.

Глава государства сообщил, что в результате атаки российских захватчиков по Одессе погибли люди. Точное количество пострадавших Зеленскому не было на то время известно.

Как заявил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, продолжаются следственные действия относительно последствий российского удара по портовой инфраструктуре Одессы. В результате удара погибли пять человек.

Напомним, 7 марта российские войска обстреляли школу и больницы в Сумской области. В результате российского авиаудара повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи и водоканала, рассказали в администрации.