"За 500 метрів": в ОП не виключають цілеспрямованого удару РФ по делегації Зеленського

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, заявив, що ракету випустили з території тимчасово окупованого Криму, а долетіла до району Одеського порту вона менше ніж за три хвилини.

Related video

Російські війська могли завдати ракетного удару, щоб влучити по делегаціях президента України Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса, прем'єр-міністра Греції, коли посадовці перебували в Одесі 6 березня. Про це заявив Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України, в ефірі CNN, повідомляє Reuters.

Він уточнив, що в момент атаки РФ лідери інспектували портову інфраструктуру міста. Зокрема перевірка стосувалася об'єктів, які пов’язані із зерновим коридором. Атака, зі слів Жовкви, відбулася менше ніж за 500 метрів.

Важливо

"Прикро: Медведєв пошкодував, що Зеленський не постраждав під час ракетного удару в Одесі

"Що це було? Не можна виключати, що він був спрямований на делегацію мого президента або делегацію іноземного гостя", — заявив він.

Представник Офісу президента додав, що ракету випустили з території тимчасово окупованого Криму. Ракеті знадобилося менше ніж три хвилини, аби долетіти до району Одеського порту.

Він уточнив, що Україні було б легше відбити атаку якби країна отримала від партнерів більше засобів ППО.

Удар по Одесі 6 березня

В Одесі близько 11:00 пролунали потужні вибухи. Росія вирішила організувати атаку в той час, коли прем'єр-міністр Греції здійснював візит, а вибух відбувся поруч з місцем його перебування. Президент Володимир Зеленський та грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс були поблизу місця удару.

Очільник держави повідомив, що внаслідок атаки російських загарбників по Одесі загинули люди. Точна кількість постраждалих Зеленському не була на той час відома.

Як заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, тривають слідчі дії щодо наслідків російського удару по портовій інфраструктурі Одеси. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей.

Нагадаємо, 7 березня російські війська обстріляли школу і лікарні у Сумські області. Внаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги та водоканалу, розповіли в адміністрації.