Это game changer, но нужен флот: эксперт объяснил, какие задачи не под силу морским дронам

По словам военно-морской эксперта Владимира Заблоцкого, Украине необходимо проводить операции в дальних морских просторах, где развернуты флоты потенциальных союзников Украины в НАТО, а дроны не могут этого сделать.

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Украинские надводные дроны, которые уже не раз атаковали и уничтожали российские судна, изменили правила игры в полномасштабной войне с РФ. Однако потребность в собственном флоте по-прежнему остается актуальной. Об этом заявил военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий в комментарии изданию "РБК-Украина".

По его заявлению, действия надводных дронов изменили ход войну, поскольку Украина сумела нанести удар по части российского флота и оттеснить корабли от Крыма. Тем не менее, это не означает, что у нашей страны нет необходимости в собственном военно-морском флоте.

"Украина играет асимметрично и выигрывает. Однако ни одни дроны не заменят корабль, есть задачи, которые им не под силу. Это всего лишь оружие как торпеда, бомба или ракета. Десант высадить они не могут", — отметил Заблоцкий.

Кроме того, согласно его высказыванию, дроны не способны проводить операции в дальних морских просторах, таких как Средиземное море, где развернуты флоты потенциальных союзников Украины в Североатлантическом альянсе.

Что известно про украинские морские дроны

Украина усовершенствовала дроны "Морской малыш", с помощью которых топит российские военные корабли. "Морской малыш" прошел через три этапа модификаций:

первый этап – увеличение размера боеголовки;

второй этап — улучшение мореходных качеств, гарантировавшее возможность плавания при более высоких волнах;

третий этап – увеличение дальности действия.

Теперь дрон может преодолеть расстояние в два раза больше, чем между Одесской и оккупированным Севастополем.

Кроме того, Служба безопасности Украины создает 35 модернизированных надводных дронов Sea Baby 320 миллионов гривен, собранных украинцами. Инженеры вместе с военными уже спустили на воду и протестировали первый катер из новой серии, получивший название "Авдеевка".

Ранее мы сообщали о том, что как развиваются морские дроны СБУ Sea Baby. За последние месяцы в Украине изменился стратегический подход к применению морских дронов, который делает ставку на создание многоразовых и многоцелевых БПЛА.

А полномасштабный макет надводного беспилотника Magura V5, который способен поражать цели даже в Новороссийске, был впервые продемонстрирован в полный размер ша выставке Unmanned Systems Exhibition (UMEX) 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах украинской компанией "Спецтехноэкспорт" (STE).