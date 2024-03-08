Ответ на агрессию РФ: Польша приостановила свое участие в договоре о вооружениях

Замминистра иностранных дел Владислав Бартошевский заявил, что Польша намеревалась расторгнуть ДОВСЕ, но среди союзников по НАТО консенсуса по этому поводу достигнуто не было.

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Польша решила приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на агрессивную политику России. Все избиратели на заседаниях Комитета национальной обороны высказались за принятие этого решения. Об этом 7 марта сообщило издание Gazeta.pl.

В ходе заседания Сейма по иностранным делам и национальной обороне все 37 депутатов проголосовали за принятие законопроекта о приостановке применения договора Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский, приостановка применения договора необходима из соображений безопасности, обороны и интересов Польши.

"Приостановление применения договора в настоящее время следует считать необходимым по соображениям безопасности и обороны, а также интересам внешней политики Польши. Этот шаг продиктован серией действий России, направленных на сознательное разрушение достижений договора как одного из столпов архитектуры безопасности в Европе", — заявил Бартошевский.

Между тем документ предусматривает лишь приостановку, а не полную денонсацию договора. Бартошевский пояснил это тем, что Польша хотела расторгнуть договор, но среди союзников по НАТО не было консенсуса по этому поводу.

Отметим, что ДОВСЕ накладывает количественные ограничения на пять категорий вооружений — танки, боевые машины пехоты, артиллерию калибра 100 миллиметров и более, а также боевые самолеты и вертолеты. Согласно нормам договора, ограничивалось размещение свыше 40 тысяч танков, 60 тысяч бронированных машин, 40 тысяч артиллерийских орудий, 13,6 тысячи единиц боевых самолетов и 4 тысячи ударных вертолетов.

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Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин поручил Госдуме РФ денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Причем участие в соглашении Москва приостановила еще в 2007 году.