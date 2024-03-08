Відповідь на агресію РФ: Польща призупинила свою участь у договорі про озброєння

Заступник міністра закордонних справ Владислав Бартошевський заявив, що Польща мала намір розірвати ДЗЗСЄ, але серед союзників по НАТО консенсусу стосовно цього досягнуто не було.

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Польща вирішила призупинити свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) у відповідь на агресивну політику Росії. Усі виборці на засіданнях Комітету національної оборони висловилися за ухвалення цього рішення. Про це 7 березня повідомило видання Gazeta.pl.

Під час засідання Сейму у закордонних справах і національній обороні всі 37 депутатів проголосували за ухвалення законопроєкту про призупинення застосування договору. Як наголосив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, призупинення застосування договору необхідне з міркувань безпеки, оборони та інтересів Польщі.

"Призупинення застосування договору наразі слід вважати необхідним з міркувань безпеки та оборони, а також інтересів зовнішньої політики Польщі. Цей крок продиктований серією дій Росії, спрямованих на свідоме руйнування досягнень договору як одного зі стовпів архітектури безпеки в Європі", — заявив Бартошевський.

Тим часом документ передбачає лише призупинення, а не повну денонсацію договору. Бартошевський пояснив це тим, що Польща хотіла розірвати договір, але серед союзників по НАТО не було консенсусу з цього приводу.

Зазначимо, що ДЗЗСЄ накладає кількісні обмеження на п'ять категорій озброєнь — танки, бойові машини піхоти, артилерію калібру 100 міліметрів і більше, а також бойові літаки й вертольоти. Згідно з нормами договору, обмежувалося розміщення понад 40 тисяч танків, 60 тисяч броньованих машин, 40 тисяч артилерійських знарядь, 13,6 тисячі одиниць бойових літаків і 4 тисячі ударних вертольотів.

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Раніше повідомлялося, президент Росії Володимир Путін доручив Держдумі РФ денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі. Причому участь в угоді Москва призупинила ще 2007 року.