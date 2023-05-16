Держдума РФ денонсувала Договір про звичайні збройні сили в Європі: що це означає

Тепер "для захисту національних інтересів" Росія розміщуватиме озброєння там, де вважатиме за потрібне, заявив Дмитро Медведєв.

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Президент Росії Володимир Путін доручив Держдумі РФ денонсувати Договір про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), участь у якому Москва призупинила ще 2007 року. З цієї нагоди заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 16 травня написав, що Росія розміщуватиме зброї там, де забажає.

На думку російського політика, цей договір втратив свою актуальність ще у 2007 році, і тепер РФ розміщуватиме озброєння там, де вважатиме за потрібне.

"Туди йому і дорога. Тепер і по лінії раніше зупинених міжнародних зобов'язань нам ніщо не заважає розміщувати нашу зброю там, де ми хочемо, для захисту національних інтересів. Включно з нашою російською частиною Європи", — написав Медведєв в Telegram.

Крім того, Росія має намір максимально збільшити випуск озброєнь, військової та спеціальної техніки, а також усіляких засобів ураження, додав Медведєв.

Про що йшлося в ДЗЗСЄ

Договір про звичайні збройні сили в Європі було підписано в Парижі у 1990 році представниками 16 країн НАТО та 6 країн Варшавського договору. Згідно з документом обидві групи мали мати однакову кількість звичайних озброєнь, а на розміщення озброєння в зоні дії ДЗЗСЄ було накладено обмеження.

Таким чином, в основі документа лежала система лімітування таких категорій озброєнь: бойова авіація, зокрема гелікоптери, артилерія та бронетехніка. Проте в зонах дії договору обмежувалося розміщення понад: 40 тисяч танків, 60 броньованих машин, 40 тисяч артилерійських гармат, 13,6 тисяч одиниць бойових літаків і 4 тисяч ударних вертольотів.

Після розпаду СРСР низка колишніх республік, зокрема країни Балтії, відмовилися ратифікувати доповнення до ДЗЗСЄ, а у 2015 році РФ заявила про вихід із Договору.

Раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв підтримав ідею Ірану створити міжнародний клуб із держав, які зазнали санкційних обмежень. За його словами, такий союз міг би представляти певну силу в умовах, коли низка держав не визнає санкцій Заходу.

Після інциденту з атакою БПЛА по Кремлю Медведєв 3 травня написав у своєму Telegram, що потрібно фізично усунути президента України Володимира Зеленського. На думку заступника голови Ради безпеки РФ, український лідер не потрібен для того, щоб підписувати "акт про беззастережну капітуляцію".