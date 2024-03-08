"Есть свои интересы": в Германии хотят повлиять на страны, которые помогают РФ обходить санкции
По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, некоторые страны помогают Кремлю обходить санкции, потому что им выгодно продавать сырье, товары, критические минералы и энергоносители.
Министр экономики Германии Роберт Хабек высказал мнение о необходимости принятия более строгой позиции в отношении стран, которые извлекают выгоду из уклонения России от санкций. Об этом сообщает Bloomberg.
Хабек сообщил журналистам в Вашингтоне, что обсудил с министром финансов США Джанет Йеллен наилучшие способы усиления ограничений в отношении Москвы.
Согласно ее высказыванию, одним из возможных решений является "более настойчивый диалог с государствами, которые извлекают выгоду из уклонения от санкций".
"У них также есть свои интересы, продажа своего сырья, товаров, критических минералов и энергоносителей на мировом рынке — поэтому мы не бессильны там", — добавила министр.
Хабек выразил уверенность в том, что G7 или коалиция стран, поддерживающих Украину, будут действовать соответствующим образом.
Он также отметил, что текущая система саморегулирования компаний, подозреваемых в участии в обходе санкций, может быть неполной или недостаточной.
"Но мы также можем изменить ситуацию, чтобы таможенники, если у них есть информация, обращались к компаниям и говорили: "Покажите нам заказ, покажите нам списки", – добавил Хабек.
Что известно про попытки РФ обойти санкции
С начала августа 2023 года российская организация объявила о ввозе 16 наименований оборудования ASML, предназначенного для производства микрочипов.
А российская компания ООО "Специальный технологический центр" (ООО "СТЦ"), находясь под санкциями, наладила поставки западных компонентов для выпуска разведывательных дронов "Орлан-10".
Кроме того, российский технологический университет в Москве купил за 4,5 млн рублей канадский радар SkyEye для обнаружения беспилотников, который, вероятно, ввезли в страну в обход санкций.
Также было известно про то, что грузоперевозчик LTG Cargo, являющийся частью "Литовских железных дорог", обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование в связи с предполагаемыми нарушениями санкций, связанными с экспортом роскошных автомобилей в страны-импортеры.