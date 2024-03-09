Украина строит корветы Ada во время войны: Коваленко рассказал, для чего и когда они понадобятся

С сентября 2021 года в Турции началось строительство корветов типа Ada для Украины. Согласно контракту, цена одного — 500 миллионов евро, рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

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Президент Владимир Зеленский посетил строительство второго корвета типа Ada, получившего название "Гетман Иван Выговский" в Турции 8 марта. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram объяснил, действительно ли нужны эти суда Украине.

Производство корветов типа Ada в Турции

Первый корвет заложили еще в сентябре 2021 года в соответствии с контрактом на строительство в Турции двух кораблей, цена одного — 500 миллионов евро. Первые перерасчета за строительство начались еще до начала полномасштабного вторжения, деньги за контракт уплачены.

Нужны ли Украине корветы типа Ada

По словам Коваленко, до начала полномасштабной войны рассматривались различные концепции ВМСУ — "москитный флот", "волчья стая". В целом никто не отрицал необходимость строительства кораблей водоизмещением до и более тысячи тонн, однако не однотипных, или же больших, чем класса фрегат. В эту концепцию идеально вписывались суда типа "корвет". В частности, Ada может бороться не только с надводными объектами с помощью ПКРК "Harpoon" или "Нептун", но и участвовать в операциях по обнаружению и борьбе с подводными целями. Также судно имеет ПВО — ЗРК RIM-116.

Украина не может получить корабли во время войны

Украина не может получить и разместить эти корабли в портах, пока идет война. Поскольку судно может стать целью №1 для РФ. Коваленко считает, что до окончания войны Черноморский флот РФ больше не сможет называться таковым, зато Украина будет иметь готовый и боеспособный флот. В частности, в Великобритании Украину ожидают два минных охотника типа Sandown. Также не нужно забывать о проекте быстроходных катеров P50U, носителей ПКРК "Нептун". В США ждут патрульные катера "Айленд" и Mark IV.

"Кроме этого, я не исключаю, что после освобождения полуострова Крым, нас там ожидают и морские трофеи. А потому, с мыслями о победе и будущем ВМСУ — да, корветы типа Ada нам надо. Не сегодня, завтра, но надо", — подчеркнул Александр Коваленко.

Корветы типа Ada: что известно

Ada — противолодочные корветы прибрежной зоны, проекта MILGEM. Суда разрабатывались для ВМС Турции. Для Украины корветы строятся с учетом возможности перевооружения на новые образцы и использования вооружения различных производителей. В частности, ячейки под ПКР изготавливаются таким образом, чтобы из них можно было запускать отечественные ПКР "Нептун" и иностранные "Гарпун", Atmaca, Naval Strike Missile и другие.

Напомним, 8 марта президент Зеленский назвал новый корвет, который построить в Турции для Украины, именем гетмана Ивана Выговского. Он отметил, что судно усилит украинские Военно-морские силы.

18 августа 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым назвал первый корвет типа Ada Военно-Морских Сил именем гетмана Ивана Мазепы.