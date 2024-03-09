Попробовать человеческое мясо и топить пленных: в ВСУ показали инструкцию, которую получили ВС РФ (фото)
Украинские военные пленили российского оккупанта, в телефоне которого нашли инструкцию по тому, что нужно сделать на войне. По словам заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина, уровень развития их человеческих качеств очевиден.
Российским военным выдают инструкции о том, что те должны делать на войне. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в своем Telegram-канале.
"Российский пленный и его "инструкция" в телефоне. Уровень развития человеческих качеств очевиден. Без телефона даже. Этот п*дор не исключение. Они в своей массе такие — абсолютно без принципов и признаков цивилизованности", — сказал Максим Жорин.Важно
Боец опубликовал инструкцию, которую получил российский военный от своего командования. В частности, в ней речь идет о том, что обязательно нужно попробовать на войне. Россиянам предлагают:
- попробовать человеческое мясо;
- поиздеваться над военнопленным, в частности чтобы тот плакал и попросил милосердия. Однако вместо этого "медленно и страшно" убить его — закопать живьем, распилить бензопилой;
- изнасиловать и убить девушку, лучше всего "всей ротой";
- набрать трофеев из домов убитых;
- лично принять участие в расстреле всех военнопленных — "топить в проруби, колоть штыком или сжигать целыми семьями".
Кроме этого, заместитель командира 3-й ОШБр показал военнопленного, в телефоне которого нашли "инструкцию".
Жорин отметил, что именно с такими мыслями российские военные заходят на временно оккупированные территории.
"О чем нужно помнить каждому, кто для этой войны "нерожденный", — добавил майор ВСУ.
Напомним, в феврале российские военные расстреляли военнопленных возле Работино Запорожской области. Это произошло во время наступления на город, оккупанты приказали военным выйти из окопов и открыли огонь.
9 февраля в Офисе генпрокурора сообщили, что в районе Клещиевки Донецкой области оккупанты расстреляли безоружного украинского бойца, который вышел к ним с поднятыми руками.